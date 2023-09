Apple iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ont plus de RAM que les modèles de l’année dernière

Apple a dévoilé hier la série iPhone 15 lors de son événement « Wonderlust », et bien que la marque ait parlé des nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à la gamme iPhone 15, elle n’a normalement pas mentionné la quantité de RAM embarquée dans ses smartphones. Mais grâce à MacRumeurs et chercheur en code logiciel Aaronp613nous savons que les versions Pro de cette année ont plus de RAM que les modèles de l’année dernière.

L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max disposent chacun de 8 Go de RAM, soit 2 Go de RAM de plus que ce que l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont fournis. Ces informations ont été trouvées dans les fichiers de la version candidate de Xcode 15. Cependant, il n’y a aucun détail sur le type de RAM utilisé sur la série iPhone 15.

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont livrés avec 6 Go de RAM, ce qui est le même que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus de l’année dernière.

Les quatre modèles d’iPhone 15 seront disponibles en précommande à partir du 15 septembre dans la première vague de pays, et les ventes débuteront le 22 septembre. Vous pouvez consulter les prix de la gamme iPhone 15 pour les principaux marchés ici et vous diriger vers cette direction pour couvrir l’événement d’hier.

