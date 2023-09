Apple iPhone 15 Pro et 15 Pro Max : à quoi s’attendre ?

L’événement « Wanderlust » d’Apple du 12 septembre est presque arrivé et ce n’est un secret pour personne qu’il apportera les nouveaux iPhones. En fait, très peu de choses sont désormais un secret lorsqu’il s’agit de smartphones, iPhone ou autres, nous avons donc déjà une bonne idée de ce que Apple nous réserve.

Attendez-vous à quatre nouveaux iPhones – les iPhone 15 et 15 Plus vanille (voici à quoi s’attendre d’eux), et les deux Pros – le plus petit iPhone 15 Pro et le Pro Max.

Les Pros sont généralement tout aussi compétents mais de taille différente. Cette année, cependant, le Pro Max est sans aucun doute un téléphone plus avancé grâce à son objectif zoom périscope.

Voici notre analyse de ce à quoi s’attendre des appareils haut de gamme d’Apple.

USB-C

Vous pouvez remercier l’Union européenne, mais Apple s’adapte enfin à son temps et va installer le port USB-C universel sur l’iPhone.

C’est logique : la plupart des appareils utilisent désormais des ports USB-C, même les MacBook et iPad Pro d’Apple. À ce stade, même les propriétaires d’iPhone ont probablement plus de câbles USB-C que de câbles Lightning.

Cependant, l’iPhone 15 Pro pourrait avoir accès à des vitesses USB plus rapides que les modèles vanille. La rumeur veut que les 15 Pro et Pro Max pourraient bénéficier de vitesses USB 3.2 et peut-être même d’une prise en charge Thunderbolt.

Cela signifierait que les iPhone 15 et 15 Plus auront des vitesses USB 2.0 atteignant 480 Mbps, tandis que les Pros auront 20 Gb/s de l’USB 3.2 ou même éventuellement 40 Gb/s du Thunderbolt.

Nouvelles montures en titane

Les iPhones Pro utiliseront un nouvel alliage de titane pour leur châssis, au lieu de l’acier inoxydable qu’ils utilisaient jusqu’à présent. Le titane présente quelques avantages par rapport à l’acier inoxydable : il est beaucoup plus résistant et, surtout, beaucoup plus léger. Cependant, l’acier est plus difficile à rayer.

Les nouveaux modèles d’iPhone Pro recouverts de titane pourraient avoir une finition en métal brossé au lieu de celle en miroir des Pro actuels.

Attendez-vous à un nouveau coloris bleu foncé, ainsi qu’à un gris argenté plus clair, un noir sidéral et un titane naturel. Il est possible que nous n’obtenions pas de modèle Gold cette année.

Cadres plus fins

Les iPhone 15 Pro et Pro Max conserveront leurs écrans respectifs de 6,1 pouces et 6,7 pouces, mais l’écran pourrait être plus lumineux, avoir des contrôleurs LTPO plus efficaces et des cadres plus fins.

La rumeur veut que les cadres passeront de 2,17 mm à 1,55 mm, ce qui ferait de l’iPhone 15 Pros le téléphone doté des cadres les plus fins.

Puce A17, 8 Go de RAM ?

Alors que les modèles vanille d’iPhone 15 recevront le SoC A16 de l’année dernière, les pros passeront au révolutionnaire A17. Il s’agit du premier chipset à être construit sur un processus 3 nm et offrira une augmentation de 10 à 15 % des performances de traitement et une efficacité jusqu’à 30 % supérieure.

L’A17 aura un processeur à 6 cœurs et un GPU à 6 cœurs, 1 cœur de plus que les graphiques de la puce A16. Apple associera probablement la nouvelle puce à 8 Go de RAM, contre 6 Go pour le 14 Pro.

Nouvelle caméra ultra-large

Les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient conserver l’appareil photo principal IMX803 de 48 MP, mais bénéficier d’un nouvel ultra-large de 13,4 MP f/2,2 avec un objectif 7p supérieur.

L’iPhone 15 Pro devrait conserver le zoom 3x 12,7MP f/2,8 de l’année dernière, mais améliorer la qualité de l’image grâce à des ajustements logiciels.

Un zoom périscope pour le Pro Max

La principale différence entre les deux téléphones sera le nouveau zoom périscope, exclusif à l’iPhone 15 Pro Max. Le plus gros iPhone est le seul à pouvoir accueillir la plus grande chambre du périscope.

Il s’agira d’un appareil photo à zoom 5x ou 6x et Apple pourrait aller au-delà grâce au zoom numérique, similaire à Samsung et autres. Certains rapports suggèrent que le capteur pourrait mesurer 1/2,9″ et que l’objectif sera relativement lumineux à f/2,8.

En raison de la taille du zoom, Apple peut réorganiser certains objectifs pour obtenir le meilleur ajustement des composants à l’intérieur.

Hausse de prix, mais 256 Go comme option de base

Les rapports suggèrent qu’Apple pourrait augmenter les prix des iPhone 15 Pro et Pro Max pour lutter contre la baisse des ventes. Attendez-vous à une augmentation de prix d’environ 100 $ par modèle et certainement plus que cela sur les marchés en dehors des États-Unis.

Du côté positif, les modèles Pro pourraient abandonner l’option de base avare de 128 Go pour 256 Go, ce qui signifierait en fait des prix équivalents à stockage égal, du moins aux États-Unis.

L’iPhone 15 Pro Max pourrait être lancé en octobre

Apple annoncera la série iPhone 15 le 12 septembre, puis les modèles seront en précommande le 15 septembre puis lancés dans la première vague de pays le 22 septembre.

Cependant, l’iPhone 15 Pro Max pourrait être retardé jusqu’en octobre en raison de problèmes d’approvisionnement.

C’est ça. Nous couvrirons les annonces d’Apple en direct demain, alors restez connectés !