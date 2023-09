Apple iPhone 15 Pro en cours d’examen

Il est temps de déballer le nouvel Apple iPhone 15 Pro (nous avons déjà fait le Max). Tout comme le plus gros téléphone, le Pro est livré avec un seul élément : un câble USB-C. En ce qui concerne ceux-ci, celui-ci est une unité tressée de qualité.

Avant de revenir sur les inévitables comparaisons avec le Pro Max, jetons un bon coup d’œil élogieux au nouvel iPhone 15 Pro. Ce sont peut-être les années de modèles d’iPhone Pro brillants et ressemblant à des rasoirs qui l’ont précédé, mais le nouvel appareil subtil et légèrement incurvé semble se distinguer de manière positive.

Avec environ 19 grammes de moins, il ressemble également à un téléphone plus petit qu’auparavant. On peut ici remercier le choix d’Apple du titane et de l’alliage d’aluminium. Le nouveau matériau apporte également un fini mat, ce qui est agréable.

En revenant à ces comparaisons avec le Pro Max, vous bénéficiez de quelques avantages considérables : un écran et une batterie plus grands, ce qui signifie une meilleure consommation multimédia pendant plus longtemps, même si nous testerons les deux de manière approfondie dans notre examen.









Les deux iPhone 15 Pro

Mais vous disposez également du nouveau téléobjectif 5x, qui va bien au-delà du 3x du 15 Pro. Les distances focales, comme la taille du téléphone, sont subjectives, cependant, certaines personnes pourraient préférer le zoom plus court du plus petit iPhone.

Nous travaillons des heures supplémentaires sur ces critiques d’iPhone. Restez à l’écoute!

Apple iPhone 15 Pro

Nous pouvons recevoir une commission sur les ventes éligibles.