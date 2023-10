Apple iPhone 15 Pro contre Apple iPhone 14 Pro

La génération 2023 d’iPhone Pro s’accompagne de changements significatifs, comme le passage au port USB-C et la version remaniée, mais ceux-ci ne sont peut-être pas si importants pour tout le monde. Supposons que vous ayez une tonne d’accessoires Lightning ou que vous préfériez la sensation de l’acier inoxydable au bout de vos doigts – peut-être qu’un iPhone 14 Pro pourrait être une meilleure option pour vous que le dernier 15 Pro.

Désormais, Apple n’est peut-être plus disposé à vous vendre un 14 Pro – les anciens modèles haut de gamme ont été abandonnés sur le site officiel – mais les détaillants tiers semblent avoir beaucoup de stock. Nous allons donc faire une petite comparaison pour essayer de vous aider si vous êtes confronté à ce dilemme.

Pour commencer, vous pouvez comparer les fiches techniques complètes ici ou continuer directement avec l’évaluation de notre éditeur ci-dessous.

Comparaison des tailles

Grâce à des cadres légèrement plus fins, le nouvel iPhone 15 Pro est un peu plus court et plus étroit que le modèle de l’année dernière. Ce qui est plus important, à notre avis, c’est le poids inférieur – d’un poids tangible de 19 g, grâce au passage de l’acier inoxydable à une construction en titane/aluminium. Les nouveaux bords plus arrondis du cadre rendent également le nouveau modèle beaucoup plus léger et compact que le 14 Pro.

À part cela, le style n’a que peu changé. Les deux générations proposent des cadres plats et des panneaux de verre plats de chaque côté, avec un boîtier de caméra particulièrement énorme à l’arrière. Les modèles en titane ont des coloris un peu plus discrets, tandis que le 14 Pro peut être acheté en violet, argent, or ou noir.





Les iPhones sont commercialisés pour leur verre de marque Ceramic Shield au sommet de l’écran, qui a été développé en collaboration avec Corning. Les deux appareils l’ont ainsi que des panneaux Gorilla Glass identiques à l’arrière.

Les deux téléphones sont classés IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, conçus pour survivre à 6 m de profondeur.

Les premiers rapports suggéraient que les téléphones de nouvelle génération étaient plus susceptibles de se briser que ceux de 2022, mais cela semble avoir été réfuté depuis.

Comparaison d’affichage

Il n’y a pas grand-chose qui sépare l’écran de l’iPhone 15 Pro de celui de l’iPhone 14 Pro – ils semblent identiques. Ce n’est pas une mauvaise chose puisque le 14 Pro possédait déjà l’un des meilleurs écrans de l’industrie ; c’est juste qu’il y a peu de raisons de choisir l’un plutôt que l’autre à cet égard.

Les deux panneaux sont capables d’un peu moins 1 800 nits avec la luminosité automatique activée, tandis que le curseur vous amènera au milieu des années 800 – de superbes résultats.

Les deux écrans offrent un excellent calibrage des couleurs.

Les deux iPhones offrent des taux de rafraîchissement adaptatifs soi-disant impressionnants, mais comme Apple n’est pas transparent dans sa mise en œuvre, nous devons nous fier uniquement aux chiffres annoncés.

Enfin, les iPhones prennent en charge le streaming HDR10+ et Dolby Vision.

Vie de la batterie

L’iPhone 15 Pro est équipé d’une batterie d’une capacité de 3274 mAh. La différence de 74 mAh par rapport à la capacité du 14 Pro n’est guère une mise à niveau – c’est probablement exactement ce que les ingénieurs ont pu optimiser dans l’espace disponible cette fois-ci.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que l’iPhone 15 Pro ait essentiellement la même autonomie de batterie que la génération précédente, même si vous pourriez éventuellement constater une légère amélioration de la lecture vidéo.

Vitesse de charge

Nous avons enregistré une charge complète à plat pour prendre 1h33 sur l’iPhone 15 Pro, une amélioration mineure par rapport à la génération précédente, mais à peine rapide dans le grand schéma des choses. Encore une fois, il n’y a aucune raison d’acquérir le nouveau modèle pour cet aspect particulier de ses performances.

Les deux téléphones prennent en charge la recharge sans fil jusqu’à 7,5 W avec des chargeurs compatibles Qi, ou jusqu’à 15 W avec l’accessoire propriétaire MagSafe.

Test de haut-parleur

L’iPhone 15 Pro a donné à peu près le même résultat en termes de volume sonore lors de notre test d’enceintes que le 14 Pro, le plaçant dans la catégorie « Bon ».

La qualité est comme d’habitude excellente, même si le profil sonore a sensiblement changé par rapport à la génération précédente. Le 15 Pro a gagné un peu plus de puissance dans les graves par rapport au 14 Pro, déjà assez puissant, mais conserve également le rendu sympathique des voix et les aigus croustillants. Cependant, nous ne dirions pas vraiment que cela soit une raison pour remplacer l’ancien par le nouveau – les deux sont excellents.

Vous pouvez comparer le son des deux iPhones dans des conditions acoustiques contrôlées avec les échantillons ci-dessous. Assurez-vous simplement d’avoir vos écouteurs allumés et que le volume est au niveau maximum.

Performance

L’iPhone 15 Pro possède la meilleure puce qu’Apple ait conçue jusqu’à présent : l’A17 Pro. Sur le 14 Pro, vous devrez vous contenter de leur deuxième meilleur – l’A16 Bionic. Les deux disposent de processeurs personnalisés à 6 cœurs et de GPU personnalisés, le nouveau ayant 6 cœurs, tandis que celui de l’A16 – 5 cœurs.

Apple affirme que les cœurs haute vitesse du processeur sont 10 % plus rapides que ceux de l’A16 Bionic. Le nouveau GPU devrait également être 20 % plus rapide que son prédécesseur en termes de performances maximales. Le GPU permet également un Ray Tracing accéléré matériellement, qui est censé être 4 fois plus rapide que le Ray Tracing logiciel sur A16 Bionic.

Les iPhones disposent d’un matériel de premier ordre et peuvent exécuter sans problème à peu près tout ce que vous trouvez sur l’App Store. Les augmentations de performances du CPU et du GPU sont effectivement conformes aux promesses d’Apple, mais en dehors des benchmarks, nous doutons que la différence se fasse sentir – ni aujourd’hui, ni dans un avenir proche. Alors ça se passe comme ça : si vous voulez la puce la plus récente et la plus performante, procurez-vous le 15 Pro, mais sachez que le 14 Pro sera tout aussi bon pour la plupart des applications.



Pomme

iPhone 15 Pro AnTuTu 10

1 566 329 Banc de geek 6

2 922 monocœurs Banc de geek 6

7 172 multicœurs PommeiPhone 15 Pro



Pomme

iPhone 14 Pro AnTuTu 10

1 429 408 Banc de geek 6

2 487 monocœur Banc de geek 6

6 352 multicœurs PommeiPhone 14 Pro

Comparaison des caméras

L’iPhone 15 Pro possède plus ou moins le même matériel de caméra que le 14 Pro : trois caméras arrière et la caméra selfie sont en outre assistées par un système LiDAR à l’arrière et une caméra ToF 3D à l’avant.

Les caméras principales de chaque téléphone sont de 48 MP, tandis que toutes les autres sont de 12 MP. Le 15 Pro ne bénéficie pas du téléobjectif 5x du 15 Pro Max, donc le 15 Pro et le 14 Pro offrent un zoom 3x – rien pour séparer les deux générations en termes de portée donc.

L’appareil photo principal du 15 Pro est cependant meilleur que celui du 14 Pro à plusieurs égards. D’une part, il peut filmer en 24MP, offrant de meilleurs détails et un aspect moins traité et plus naturel. Cependant, si elles sont réglées sur 12 MP, les photos sont complètement identiques sur les deux générations.

Le zoom 2x et les photos ultra-larges sont de qualité similaire sur les deux iPhones, tout comme celles capturées avec des téléobjectifs.













Échantillons de caméra lumière du jour pour iPhone 15 Pro : 0,5x • 1x • 2x • 3x













Échantillons de caméra lumière du jour pour iPhone 14 Pro (Max) : 0,5x • 1x • 2x • 3x

La même chose peut être dite à propos des photos en basse lumière : la sortie 24MP de l’appareil photo principal du 15 Pro est plus détaillée, même si vous ne l’obtiendrez pas lorsque le mode Nuit entrera en jeu. Là encore, il n’est pas trop désireux d’intervenir. en premier lieu, vous récolterez donc relativement souvent les avantages de ces mégapixels supplémentaires. Des différences mineures peuvent être observées dans la sortie des autres caméras ici ou là, mais il s’agit plus d’une variation d’un plan à l’autre que d’un avantage suffisamment significatif de l’un ou de l’autre.













Échantillons de caméra faible luminosité de l’iPhone 15 Pro : 0,5x • 1x • 2x • 3x













Échantillons d’appareil photo à faible luminosité de l’iPhone 14 Pro (Max) : 0,5x • 1x • 2x • 3x

Dans l’ensemble, les deux générations d’iPhone Pro sont d’excellents téléphones avec appareil photo. Néanmoins, les fonctionnalités ajoutées du nouveau modèle le rendent encore plus polyvalent et valent potentiellement le prix.

Voici un aperçu de la façon dont l’appareil photo principal de l’iPhone 15 Pro se compare en termes de qualité d’image à celui de l’iPhone 14 Pro dans notre outil de comparaison de photos.

Et voici comment la caméra principale de l’iPhone 15 Pro se compare en qualité vidéo à celle de l’iPhone 14 Pro dans notre outil de comparaison vidéo.

Verdict

L’iPhone 14 Pro pourrait vous faire économiser plus de 150 € par rapport à un 15 Pro, ce qui ne semble pas être une énorme différence par rapport au prix de 1 200 € du 15 Pro. Il y a quand même une différence ; l’ancien modèle peut avoir des points forts pour le bon acheteur.

Croyez-le ou non, le port Lightning est le plus important. Si vous êtes dans un foyer multi-iPhone, passer à l’USB-C sur l’un des appareils peut très bien être plus compliqué qu’une mise à niveau, vous pourriez donc être enclin à reporter le déménagement à un stade ultérieur.

Nous pouvons également comprendre pourquoi certaines personnes préféreraient la construction en acier inoxydable de l’iPhone 14 Pro au nouvel iPhone 15 Pro recouvert de titane.

Néanmoins, nous pensons que le nouveau modèle a plus d’avantages si vous choisissez entre ces deux en particulier. Le port USB-C est la voie à suivre, et le changement doit avoir lieu à un moment ou à un autre – vous pourriez tout aussi bien être un « adopteur précoce » (l’ironie ne nous échappe pas).

Les améliorations de l’appareil photo ne sont pas énormes, mais elles sont là, et la capture 24MP et les focales intermédiaires semblent être des améliorations intéressantes. La dernière puce est toujours agréable à avoir.

Le plus important, cependant, est peut-être la réduction de poids – nous pensons que cela ouvre l’iPhone 15 Pro à une nouvelle foule d’acheteurs potentiels, qui recherchaient un appareil haut de gamme convenablement transportable, mais ont trouvé l’iPhone 14 Pro trop lourd. pour correspondre à ce projet de loi.



Obtenez l’Apple iPhone 15 Pro pour : Une sensation de main plus agréable grâce au corps plus léger et aux coins arrondis.

Les photos 24MP haute résolution.

Le chipset A17 Pro le plus rapide.

Le port USB-C universel avec des vitesses de transfert USB 3.2 et des options de connectivité améliorées.