Apple iPhone 15 Pro ajoute un bouton d’action personnalisable

Apple a révélé mardi lors de son Événement Wonderlust qu’il remplacerait l’interrupteur situé sur le côté des autres iPhones et utilisé pour couper la sonnerie du téléphone. Un nouveau « bouton d’action » remplacera l’ancien bouton de sonnerie et de vibreur des iPhone 15 et 15 Pro qui permettra à l’utilisateur de personnaliser sa fonction.

L’USB-C arrive-t-il enfin sur iPhone ?

Au lieu d’avoir une seule fonction, le bouton peut être programmé en plus pour activer d’autres fonctionnalités, notamment la caméra, les enregistrements et l’ouverture d’une note, entre autres.

Les utilisateurs pourront toujours utiliser le bouton pour basculer entre la mise sous silence de leur téléphone ou l’activation de leurs sonneries. Pour activer la fonction, l’utilisateur doit simplement maintenir le bouton en place et une légère vibration le confirmera.

Apple a déclaré dans son communiqué de presse qu ‘«un geste d’appui prolongé avec un retour haptique affiné et des repères visuels dans Dynamic Island garantit que le nouveau bouton lance l’action prévue».

Les iPhones d’Apple sont équipés du commutateur de vibreur et de sonnerie depuis sa sortie en 2007, et ceux qui ne veulent pas s’éloigner de ce qu’ils connaissent auront toujours accès au commutateur générique sur l’iPhone 15 standard.

Apple a déclaré dans son communiqué de presse qu’il ajouterait l’option Traduire au bouton d’action plus tard cette année pour activer la traduction en direct.

