Apple iPhone 15 pratique : enfin une véritable mise à niveau

Contrairement à la sortie de l’iPhone 14 de l’année dernière, l’événement iPhone 15 de cette année semblait moins itératif et ressemblait davantage à une mise à niveau que les années précédentes. Découvrez l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro, les smartphones d’Apple de 15e génération. Si vous devez mettre à jour votre iPhone à partir d’un ancien modèle, le moment est venu de réfléchir au type de valeur de reprise que vous pouvez obtenir pour un nouvel appareil.

Comment préparer votre iPhone ou iPad avant de le vendre

Les téléphones classiques d’Apple, les iPhone 15 et 15 Plus, sont plus amusants que leurs prédécesseurs. Non seulement ils ont été redessinés avec des couleurs nacrées et pastel et de l’aluminium texturé, mais ils reprennent certaines des meilleures caractéristiques du modèle de l’année dernière. iPhone 14 Proy compris les capacités Dynamic Island et téléobjectif.

Mais quelle version du nouvel iPhone 15 est la plus amusante ? J’ai testé l’iPhone 15/15 Plus et l’iPhone 15 Pro/Pro Max à l’Apple Park mardi. J’ai hâte d’essayer le système de caméra amélioré de l’iPhone 15 Pro Max, en particulier le zoom optique 5x, pour le comparer aux smartphones Android dotés des mêmes capacités. Mais en attendant que nous examinions les téléphones, nous pouvons vous montrer de près la nouvelle coque en titane de l’iPhone 15 Pro/Pro Max, ainsi que ce que c’est que d’avoir un Bouton d’action.

iPhone 15 Pro Max : le meilleur que vous puissiez obtenir

Le meilleur s’est amélioré, et ce n’est pas ennuyeux ! Photo : Florence Ion / Gizmodo

Le plus gros changement apporté à l’iPhone 15 Pro/Pro Max est le bouton d’action. Comme pour l’Apple Watch Ultra de première et deuxième génération, le bouton d’action est programmable pour exécuter une gamme de fonctions, mais une seule à la fois. Vous pouvez le configurer à partir des paramètres pour allumer une lampe de poche, déclencher un raccourci Siri ou afficher les fonctionnalités d’accessibilité. Par défaut, le bouton d’action fonctionne comme l’ancien commutateur de sourdine, que vous pouvez toujours trouver sur l’iPhone 15/15 Plus.

Photo : Florence Ion / Gizmodo

L’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont dotés d’un nouveau châssis en titane « de qualité aérospatiale » avec des bords profilés. Apple a déclaré que le titane rend le smartphone beaucoup plus léger que ses prédécesseurs Pro. J’ai immédiatement senti la différence après avoir tenu un iPhone 15 Pro Max dans une main et notre Unité d’examen de l’iPhone 14 Pro Max dans l’autre. En espérant que cela signifie moins de fatigue du poignet avec les modèles Pro que les années précédentes : mettre un étui et un accessoire MagSafe ajoute à l’encombrement d’un appareil déjà dense. Le 15 Pro reste l’expérience la plus légère : il pèse 187 grammes contre 206 grammes de l’année dernière. Le 15 Pro Max sera toujours un poids lourd. Cela représente 221 grammes par rapport aux 240 grammes de l’année précédente.

À l’intérieur, l’iPhone 15 Pro/Pro Max fonctionne sur la première puce 3 nm d’Apple, l’A17 Pro. Apple affirme que le nouveau processeur est jusqu’à 10 % plus rapide que son prédécesseur, avec ses capacités GPU jusqu’à 20 % plus rapides que ce qui était possible avec l’iPhone 14 Pro. Apple a également permis un gameplay plus fluide grâce au lancer de rayons basé sur un logiciel. Je serai curieux de comparer les jeux sur le nouvel iPhone 15 Pro et de les comparer avec leurs équivalents Android.

Photo : Florence Ion / Gizmodo

Rencontrer Le système de caméra est la partie la plus intéressante de l’iPhone 15 Pro/Pro Max. Bien que les deux appareils disposent de trois objectifs d’appareil photo, dont le nouvel appareil photo principal de 48 MP doté de capacités de très haute résolution de 24 MP, l’iPhone 15 Pro Max est le seul téléphone capable d’un zoom optique jusqu’à 5x. Apple affirme que cette capacité est facilitée par son nouveau « tétraprisme » système de stabilisation, qui comprend une stabilisation optique d’image combinée et un module de déplacement de capteur 3D autofocus. Je suis curieux de savoir comment cela fonctionne sur les prises de vue lointaines par rapport au Samsung Galaxy S23 Ultraqui dispose d’un système de stabilisation similaire.

L’iPhone 15 est un mignon

Photo : Florence Ion / Gizmodo

Bien sûr, l’iPhone 15 Pro/Pro Max possède toutes les fonctionnalités de performances haut de gamme et le tout nouveau processeur mobile A17 Pro. Mais aucun des pros n’entre mignon couleurs pastel comme l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Il existe deux tailles de iPhone15 -6,1 pouces pour le standard et 6,7 pouces pour le Plus – et diverses couleurs, dont le rose, le jaune, le bleu et le noir. Je suis particulièrement attiré par le nouveau vert : il est précieux en personne. Apple a infusé le couleur sur tout le châssis en céramique. La finition mate donne au téléphone la texture du verre de mer dégringolé.

Dynamic Island fait également une apparition sur le modèle de base de l’iPhone 15, qui utilisera toutes les applications et services qui fonctionnent dans cette partie supérieure de l’écran au cours de l’année dernière. Mais la luminosité accrue de l’iPhone 15 sera encore plus utile, qui monte désormais jusqu’à 1 600 nits manuellement et 2 000 nits en plein soleil. L’AMOLED de Samsung n’est plus l’écran de smartphone le plus lumineux du pays.

Photo : Florence Ion / Gizmodo

Bien entendu, l’intérieur s’est également amélioré. La puce A16 Bionic a été reprise des modèles Pro de l’année dernière, avec des modifications afin qu’elle utilise 20 % d’énergie en moins que ses prédécesseurs. Il existe également un système à deux caméras avec une caméra principale de 48 MP. Apple a étendu cette capacité de très haute résolution de 24 MP à cette gamme, ainsi qu’une option de téléobjectif 2x qui est moins étendue que celle de l’iPhone 15 Pro mais qui sera agréable à avoir sous la main.

À propos de cet USB-C

Photo : Florence Ion / Gizmodo

T Les nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max utilisent désormais tous des câbles USB-C pour charger et transférer des données. Si vous envisagez de passer à l’iPhone 15 une fois qu’il sera en vente le 22 septembre, vous devez reconsidérer ce qu’il y a dans votre tiroir de câbles. Les câbles Lightning ne fonctionneront plus. Apple envisage de vendre des dongles Lighting-to-USB-C. Mais attendez avant d’acheter des câbles USB-C, surtout si vous achetez la variante Pro de l’iPhone. L’iPhone 15 Pro, en particulier, sera compatible avec l’USB 3 pour les vitesses de transfert de données, ce qui signifie que vous souhaiterez peut-être un câble Apple propriétaire pour obtenir le jus le plus rapide possible.

Il y en aura d’autres bientôt

Photo : Florence Ion / Gizmodo

Les iPhone 15 et 15 Pro introduisent quelques autres fonctionnalités pour la gamme d’appareils iOS. Le SOS d’urgence par satellite a été étendu pour inclure l’assistance routière, bien qu’il ne soit disponible qu’aux États-Unis et dans certaines régions au moment du lancement. Les deux modèles d’iPhone 15 incluent également la puce Ultra Wideband de deuxième génération, permettant des connexions sans fil jusqu’à trois fois plus loin qu’auparavant. Cela devrait également faciliter la recherche de précision dans l’application Find My.

Le nouvel iPhone 15 Pro sera en vente le 22 septembre, à partir de 1 000 $. Selon le montant que vous souhaitez payer, il sera livré avec 28 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage. L’iPhone 15 Pro Max commencera à 1 200 $ et est disponible avec 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage.

Les iPhone 15 et 15 Plus classiques seront vendus le même jour. L’iPhone 15 standard commence à 800 $ et est disponible avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. L’iPhone 15 Plus débutera à 900 $.