Apple iPhone 15 Plus en cours d’examen

C’est cette période de l’année où les coursiers se précipitent dans la ville pour essayer de livrer autant de nouveaux iPhones aux masses. Nous avons déjà reçu notre iPhone 15 Pro Max qui a même terminé son test, mais nous avons également reçu un autre package contenant l’iPhone 15 Plus. Voyons ce que celui-ci apporte avant son examen complet.

Nous avons choisi la version bleue du 15 Plus, mais comme vous pouvez le constater, la couleur est vraiment délavée au point que vous pourriez facilement la confondre avec du blanc. Apple a vraiment émoussé les options de couleurs des iPhone 15 et 15 Plus cette année, rendant les nuances plus claires beaucoup moins excitantes. L’îlot de caméra a en fait une teinte bleue plus visible que le reste du dos.

Voici le 15 Plus à côté de notre iPhone 15 Pro Max White Titanium. Pouvez-vous repérer les subtiles notes bleues sur le 15 Plus ?

Le dos comporte désormais un verre dépoli, ce qui constitue un ajout intéressant et rend le téléphone plus facile à tenir et moins sujet aux taches. Pendant que nous couvrons l’arrière, nous devons mentionner le nouveau capteur principal de 48 MP qui produira par défaut les mêmes images de 24 MP, tout comme les modèles Pro. Nous veillerons à tester son comportement par rapport aux modèles 15 Pro et à la série 14 de l’année dernière également.

En déplaçant notre attention vers l’avant, nous avons le même écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces que le 14 Plus, mais avec un Dynamic Island cette fois-ci. L’écran est également plus lumineux et peut afficher une luminosité maximale de 2 000 nits en extérieur. Le 15 Plus semble certainement plus moderne que les iPhones à encoches du passé.

Le téléphone est très vif, comme tous les iPhones, et la puce Apple A16 Bionic des iPhones Pro de l’année dernière lui permettra sûrement de fonctionner correctement pendant des années. N’oublions pas le connecteur du téléphone 15 Plus – il est de type C (oui !) mais il est toujours limité aux vitesses USB 2.0 (bouh !). Apple a ajouté un joli câble USB-C tressé.

C’est tout ce que nous avons pour cette première impression rapide. Notre examen détaillé de l’iPhone 15 Plus arrive bientôt, alors restez à l’écoute !

