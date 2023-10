Apple iPhone 15 Plus contre Apple iPhone 15

Vous vous demandez si vous devriez vous procurer l’iPhone 15 vanille ou le Plus économique de cette année ? Nous sommes là pour vous aider. Ils ont tous deux leurs bizarreries et leurs points forts, mais la bonne nouvelle, cependant, est que les iPhone 15 et 15 Plus offrent une mise à niveau substantielle par rapport à leurs prédécesseurs, donc quoi que vous décidiez d’acquérir, vous serez accueilli avec une amélioration mesurable des performances, de l’efficacité. , la qualité de l’affichage et, dans une certaine mesure, les performances de l’appareil photo.

Mais avant de procéder à une comparaison plus nuancée, nous vous suggérons de jeter un rapide coup d’œil aux fiches techniques.

Comparaison des tailles

Si vous lisez ici cet article, nous supposerons que vous n’avez pas encore décidé de la taille. Mais la différence est évidente. Le 15 Plus plaira à tous ceux qui recherchent une expérience sur grand écran et ne se soucient pas du poids supplémentaire. Le Plus fait pencher la balance à 201 grammes, ce qui est assez lourd mais toujours plus léger que le Pro Max.

Naturellement, le vanilla 15 est une alternative beaucoup plus compacte et légère. Le 15 plaira certainement aux utilisateurs iOS de la vieille école, habitués aux iPhones plus petits dans le passé.

Cela ne paraît peut-être pas si grand sur le papier, mais la différence est flagrante en personne.

Mis à part la différence de taille et de poids, les deux ne présentent aucune différence notable en termes de conception et de construction. Après tout, ils appartiennent tous les deux à la même famille, il n’y a donc pas de différence générationnelle.

Comparaison d’affichage

Les deux iPhones disposent de nouveaux écrans améliorés par rapport à leurs prédécesseurs, mais la différence entre eux se limite à la taille et à la résolution. Naturellement, le 15 Plus obtient un écran plus grand avec une résolution plus élevée, mais conserve les mêmes 460 ppp que son homologue plus petit.

Les écrans du duo sont basés sur la même technologie et prennent en charge les mêmes fonctionnalités : HDR10, Dolby Vision, profondeur de couleur 10 bits et tous deux portent la marque Super Retina XDR OLED. Les deux bénéficient également du nouveau Dynamic Island.

Même en utilisation réelle, les deux panneaux sont presque identiques. Lors de nos tests, les deux ont atteint leur pic de luminosité maximal au milieu de 1 600 nits en mode automatique et ont atteint un peu plus de 800 nits en mode manuel. La précision des couleurs est superbe dans les deux cas.

Ainsi, comme vous pouvez le constater, la taille est la seule chose qui sépare les deux, et il est évident lequel convient à quel utilisateur.







Vie de la batterie

Le vainqueur de la course d’endurance sur batterie n’a pas été aussi évident que prévu. Habituellement, les téléphones plus gros ont tendance à avoir une durée de vie de batterie plus longue, car ils peuvent contenir des batteries plus grosses. Et pour l’essentiel, c’est toujours vrai ici.

L’iPhone 15 Plus marque des points 111 heures globalement dans nos tests d’endurance, alors que le score du vanilla 15 est 98 heures. Mais cela est principalement dû à la durée de veille et d’appel plus longue du 15 Plus.

En regardant de près les résultats, les 15 et 15 Plus ne semblent pas très différents, car les résultats à l’écran sont à peine différents. Le 15 Plus fonctionne plus longtemps en navigation, tandis que le 15 Plus est plus efficace dans le test vidéo, mais de peu.

Peut-être que l’écran 15 Plus consomme de manière disproportionnée plus d’énergie car il est plus grand et a une résolution plus élevée. Bien qu’historiquement, ce dernier fait rarement une grande différence dans l’utilisation réelle.

Quoi qu’il en soit, la conclusion que l’on peut tirer des résultats est que le 15 Plus peut convenir aux personnes qui ont tendance à laisser leur appareil inactif plus longtemps, tandis que les utilisateurs expérimentés qui accumulent plus facilement du temps d’écran ne remarqueront pas beaucoup de différence.

Gardez à l’esprit que la détérioration de la batterie au fil des années se fait moins sentir sur une batterie plus grosse, cela peut donc être une raison d’opter pour le Plus si vous souhaitez profiter de quelques années d’utilisation de votre nouvel iPhone.

Vitesse de charge

À notre grande surprise, l’iPhone 15 Plus se charge plus rapidement que l’iPhone 15. Cependant, dans une certaine mesure, cela est logique car les batteries plus grosses ont tendance à se charger plus rapidement car elles peuvent maintenir une tension plus élevée plus longtemps.

Dans l’ensemble, cependant, vous ne ressentirez peut-être que peu de différence entre les deux. Au cours des 15 premières minutes, les 15 et 15 Plus se chargent tout aussi rapidement, tandis qu’au bout de 30 minutes, le modèle vanille était même légèrement plus rapide. Pourtant, le 15 Plus termine un cycle complet environ 16 minutes plus rapidement.

Test de haut-parleur

Contrairement à ce que beaucoup pensent, les haut-parleurs des deux combinés sont assez différents. Bien sûr, ils utilisent la même configuration hybride, et les deux sont bien équilibrés, mais pour une raison quelconque, le plus petit iPhone a des haut-parleurs légèrement plus puissants.

Quoi qu’il en soit, la différence est plutôt négligeable, mais le réglage du son ne peut pas être négligé. Il y a une différence notable dans les basses et les aigus. Le plus gros iPhone semble avoir plus de basses et offre un son plus complet, tandis que l’iPhone 15 vanille fait mieux entendre les voix, mais au prix d’une légère sonnerie à un volume plus élevé. Cependant, nous préférons le 15 Plus.

Vous pouvez comparer le son des deux iPhones dans des conditions acoustiques contrôlées avec les échantillons ci-dessous. Assurez-vous simplement d’avoir vos écouteurs allumés et le volume au niveau maximum.

Performance

Étant donné que les deux combinés fonctionnent sur la même puce A16 Bionic, basée sur le même nœud 4 nm, il y a peu ou pas de différence dans les tâches de référence courtes. Le 15 Plus devance systématiquement le 15 vanille dans tous les benchmarks, mais la différence est statistiquement insignifiante. C’est probablement parce que le 15 Plus a un corps légèrement plus grand et peut maintenir des vitesses d’horloge plus élevées plus longtemps.

Mais comme les benchmarks fonctionnent par courtes périodes, les résultats ne montrent pas d’écart énorme.



Pomme

iPhone15

AnTuTu 10

1 354 651 Banc de geek 6

2 606 monocœur Banc de geek 6

6 526 multicœurs

Comparaison des caméras

La comparaison des appareils photo est assez simple. Les deux appareils sont équipés d’un tout nouvel appareil photo principal de 48 MP, qui offre une mise à niveau significative par rapport à la gamme standard d’iPhone 14 de l’année dernière, mais il n’y a absolument aucune différence entre la capacité des deux combinés à fonctionner à la lumière du jour ou dans des scénarios de faible luminosité.

Le nouveau capteur 48MP produit d’excellentes photos dans presque tous les scénarios, même la nuit, sans avoir recours au mode Nuit dédié. En revanche, le mode Nuit semble améliorer la qualité globale de l’image, mais il est rarement déclenché par le logiciel.











iPhone 15 Plus : 0,5x • 1x • 2x











iPhone 15 : 0,5x • 1x • 2x

Même les échantillons recadrés du zoom 2x sont excellents, mais la caméra ultra-large laisse plus à désirer, surtout après le crépuscule.











Faible luminosité de l’iPhone 15 : 0,5x • 1x • 2x











Faible luminosité de l’iPhone 15 : 0,5x • 1x • 2x

L’essentiel est que vous ne devriez pas prendre de décision basée sur les performances de l’appareil photo, car les deux combinés offrent globalement la même qualité.

Cela s’applique également à l’enregistrement vidéo.

Voici un aperçu de la façon dont l’appareil photo principal de l’iPhone 15 Plus se compare en termes de qualité d’image à celui de l’iPhone 15 dans notre outil de comparaison d’images.

Et voici comment la caméra principale de l’iPhone 15 Plus se compare en qualité vidéo à celle de l’iPhone 15 dans notre outil de comparaison vidéo.

Verdict

Comme vous pouvez le constater, ce n’est pas seulement une question de taille. Bien sûr, obtenir le plus grand 15 Plus présente certains avantages et inconvénients en raison de sa plus grande taille, mais il y a d’autres éléments à considérer ici. Par exemple, le prix. Le PDSF du 15 Plus est de 1 100 €/899 $ (en Europe/États-Unis), tandis que le 15 demande sensiblement moins – 950 €/800 $. Cela représente environ 150 dollars de différence, que certains utilisateurs ne justifient peut-être pas. Surtout si cela ne vous dérange pas d’avoir un appareil plus compact dans votre poche. Après tout, l’iPhone 15 est l’entrée la moins chère possible dans l’écosystème Apple 2023, et c’est également le plus proche de votre iPhone compact vieux de plusieurs années.

D’un autre côté, l’iPhone 15 Plus constitue un argument convaincant car il est légèrement meilleur à certains égards. Il est capable de maintenir des vitesses d’horloge plus élevées plus longtemps, il est légèrement plus rapide en matière de chargement, il offre une durée de vie de la batterie un peu plus longue et, bien sûr, il dispose d’un écran plus grand.

Peu importe comment nous le disons, le facteur décisif reste la taille de l’affichage, car pour la plupart, vous obtiendrez une expérience utilisateur presque identique. Cela dépend si vous souhaitez une expérience iOS sur grand écran ou si vous préférez quelque chose de plus compact.



Obtenez l’iPhone 15 Plus pour : Le plus grand écran.

La charge légèrement plus rapide.

La durée de vie de la batterie légèrement plus longue