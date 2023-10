Apple iPhone 15 Plus contre Apple iPhone 15 Pro Max

Alors peut-être avez-vous déjà décidé que vous vouliez le dernier gros iPhone, mais lequel choisir ? L’iPhone 15 Pro Max, considérablement plus cher, ou le 15 Plus, moins cher ? Outre la différence de prix, il existe un écart assez important entre les deux en termes de fonctionnalités, de performances et de matériel global.

L’iPhone 15 Plus coûte 1 100 €/899 $ (en Europe/États-Unis), tandis que le 15 Pro Max coûte 1 449 €/1 199 $. C’est une différence de prix importante, que le 15 Pro Max doit justifier avec des fonctionnalités supplémentaires, un meilleur matériel et une construction plus agréable.

Le but de cette comparaison est d’essayer de quantifier la différence réelle entre les deux et de vous permettre de décider si les quelques centaines d’euros supplémentaires valent le modèle le plus haut de gamme.

Avant de procéder à une comparaison plus nuancée, nous vous suggérons de jeter un coup d’œil rapide aux fiches techniques.

Comparaison des tailles

En termes de taille, il y a peu de différence entre le Pro et le Plus. Bien que les deux présentent la même taille d’écran, le Pro Max est légèrement plus court et plus étroit en raison des cadres découpés. Par rapport à son prédécesseur, le 15 Pro Max présente des cadres plus fins tout autour.

Cependant, le 15 Plus s’avère plus fin et plus léger. Malgré le nouveau châssis du Pro Max en titane, qui réduit considérablement le poids, le 15 Plus semble un peu plus maniable en main.

Outre la construction plus haut de gamme, le 15 Pro Max présente les mêmes caractéristiques que son frère moins cher : verre fabriqué par Corning avec Ceramic Shield pour l’avant, verre mat fabriqué par Corning à l’arrière et certification IP68 contre l’eau et la poussière.

En fin de compte, le 15 Plus semble légèrement plus facile à utiliser, mais le 15 Pro Max bénéficie d’une version plus haut de gamme. C’est à vous de décider lequel est le plus important.







Comparaison d’affichage

Généralement, vous obtiendrez relativement la même expérience visuelle sur les deux appareils. Les 15 Plus et 15 Pro Max disposent pour la plupart des mêmes écrans, la seule véritable différence étant le taux de rafraîchissement. Alors que le 15 Pro Max bénéficie d’un taux de rafraîchissement variable et adaptable de 120 Hz, le 15 Plus est bloqué en 2019 avec un écran de 60 Hz. De plus, pour une raison quelconque, Apple ne souhaite pas que vous disposiez d’une fonctionnalité permanente sur le 15 Plus, donc si vous aimez vraiment la fonction d’affichage permanent, le 15 Pro Max devrait être votre choix.

Nous pourrions discuter toute la journée pour savoir si 120 Hz est si important et si la plupart des gens peuvent voir la différence, mais une fois que vous optez pour un affichage à taux de rafraîchissement élevé, vous ne voudriez probablement pas revenir en arrière. Les animations et les jeux fonctionnant à 120 ips sont considérablement plus fluides sur l’écran du 15 Pro Max.

En revanche, si vous ne voyez pas une grande différence dans votre utilisation quotidienne, l’écran OLED du 15 Plus devrait très bien faire l’affaire. Il a la nouvelle découpe Dynamic Island, il est à quelques nits de la luminosité maximale du 15 Pro Max (1 642 nits contre 1 787 nits), la résolution est la même et le contenu prêt pour HDR10 et Dolby Atmos est disponible sur les deux. De plus, vous pouvez vous attendre à une superbe précision des couleurs et à une lisibilité à la lumière du soleil, quel que soit votre choix.

Vie de la batterie

Eh bien, nous avons un gagnant définitif dans notre test d’autonomie de la batterie, le 15 Pro Max prenant une avance prometteuse dans presque tous les aspects. Bien que les deux combinés disposent relativement de la même batterie, la nouvelle puce A17 Pro du 15 Pro Max et l’écran OLED LTPO plus économe en énergie semblent faire toute la différence.

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, les deux téléphones échangent des coups en fonction du cas d’utilisation, mais combinés, leur durée de vie est à peu près la même.

Vitesse de charge

Les résultats de notre test de charge de cette année constituent l’un des plus grands mystères au monde. Après plusieurs tests avec le même chargeur Apple 20 W (et quelques autres chargeurs non Apple 30 W+), les résultats restent cohérents. L’iPhone 15 Plus se charge nettement plus rapidement que le 15 Pro Max à chaque point de contrôle, même si Apple annonce des temps de charge similaires.

Le 15 Plus, moins cher, dépasse le modèle plus haut de gamme au bout de 15 minutes, au bout de 30 minutes et peut effectuer un cycle complet en un peu plus d’un peu plus. 90 minutestandis que le 15 Pro Max le fait en 1 heure et 50 minutes.

Les deux appareils prennent également en charge le chargement sans fil et le chargement inversé filaire, probablement activés grâce aux nouveaux connecteurs USB-C.

Test de haut-parleur

Même si les 15 Plus et 15 Pro Max offrent tous deux une excellente qualité sonore, il existe une différence notable entre les deux : le volume et la qualité. Naturellement, le 15 Pro Max produit des morceaux de musique un peu plus clairs avec des voix proéminentes sans que les basses ne gênent. En fait, les basses sont parfaites et rendent toutes les pistes plus pleines et plus chaudes. Le 15 Plus, en revanche, sonne plus terne que le Pro Мax et les voix ne sont pas aussi claires.

Objectivement parlant, le 15 Pro Max est sensiblement plus bruyant. Vous pourrez peut-être même faire la différence entre les deux en utilisant le widget ci-dessous. Nous vous suggérons fortement d’utiliser des écouteurs pour celui-ci et de régler le volume au maximum.

Performance

Les performances sont un autre facteur de différenciation entre le 15 Plus et le Pro Max. Le Pro Max fonctionne sur le dernier chipset A17 Pro basé sur le processus de fabrication 3 nm de TSMC, tandis que le 16 Bionic à l’intérieur du 15 Plus est le SoC d’Apple de l’année dernière basé sur le nœud 4 nm.

Et dans les benchmarks purement synthétiques, le 15 Pro Max surpasse le 15 Plus. L’écart dans le scénario multicœur est d’environ 9 %, tandis que dans une charge de travail combinée, l’A17 Pro dépasse le 16 Bionic de 13 %. Dans des scénarios réels tels que la navigation, le multitâche et même les jeux occasionnels, vous ne verrez pas beaucoup de différence. Cependant, l’A17 Pro a un tour dans son sac.

En plus des améliorations liées à l’IA, le 17 Pro est également suffisamment puissant pour prendre en charge les graphiques de jeu au niveau de la console. Apple promet d’apporter des titres comme Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake et Assassin’s Creed Mirage sur iOS. C’est une énorme nouvelle pour les joueurs et nous avons hâte de voir le nouveau Ray Tracing accéléré par le matériel en action, qui devrait amener la qualité graphique du jeu à un nouveau niveau.

Comparaison des caméras

L’expérience avec l’appareil photo est probablement la plus grande différence entre l’iPhone 15 Plus et le 15 Pro Max. Ce sera probablement le facteur décisif pour beaucoup. En fin de compte, si vous n’utilisez pas beaucoup l’appareil photo, l’iPhone 15 Plus ferait un excellent travail pour publier occasionnellement sur les réseaux sociaux et envoyer des photos de vos animaux de compagnie à vos amis et à votre famille.

En revanche, si vous aimez jouer avec des appareils photo ou si vous avez même des besoins semi-professionnels, le choix évident serait le Pro Max.

Non seulement le Pro Max offre plus de flexibilité grâce à trois caméras dédiées (ultra-large, principale et téléobjectif 5x), mais le matériel de la caméra lui-même est également supérieur. La caméra principale est équipée d’un capteur plus grand, la caméra ultra-large a également des kilomètres d’avance sur le 15 Plus et un capteur ToF 3D à l’arrière permet des fonctionnalités supplémentaires. Oh, et l’appareil photo ultra-large prend en charge la mise au point automatique, permettant la macrophotographie.

Lorsqu’on met côte à côte les 15 Plus et 15 Pro Max pendant la journée, la différence n’est pas si frappante. Après tout, la plupart des téléphones prennent aujourd’hui d’excellentes photos pendant la journée.

La différence la plus évidente réside dans les ultra-larges. Le jeu de tir ultra-large du 15 Plus est carrément décevant, même sous un bon éclairage.













iPhone 15 Plus : 0,5x • 1x • 2x • 5x













iPhone 15 Pro Max : 0,5x • 1x • 2x • 5x

L’écart se creuse lorsque vous sortez les deux iPhone pour faire un tour après le crépuscule. Le capteur principal plus grand, l’ultra-largeur plus performant et le traitement d’image plus agréable effectué par le FAI de l’A17 Pro permettent une qualité photo nettement meilleure la nuit. Comme nous l’avons dit plus tôt, le 15 Pro Max remporte facilement la victoire ici.

En ce qui concerne la qualité vidéo, les deux appareils offrent une qualité vidéo similaire en journée, mais le 15 Pro Max monte d’un cran avec son mode d’enregistrement vidéo ProRes pour un usage professionnel ou semi-professionnel et ses capteurs sont capables de mieux enregistrer des basses fréquences. -des images légères.

Voici un aperçu de la façon dont l’appareil photo principal de l’iPhone 15 Plus se compare en termes de qualité d’image à celui de l’iPhone 15 Pro Max dans notre outil de comparaison d’images.

Et voici comment la caméra principale de l’iPhone 15 Plus se compare en termes de qualité vidéo à celle de l’iPhone 15 Pro Max dans notre outil de comparaison vidéo.

Verdict

Si vous ne pouvez pas vous soucier de la technologie sophistiquée de l’appareil photo, des performances supplémentaires de l’A17 Pro et du taux de rafraîchissement de 120 Hz, les 350 €/300 $ supplémentaires pour le Pro Max seront difficilement justifiables.

Pour l’essentiel, le 15 Plus offre la même expérience iOS fluide sur grand écran avec bon nombre des mêmes fonctionnalités intégrées, comme le Dynamc Island et le port USB-C, et surtout l’excellente autonomie de la batterie.

Mais si vous êtes prêt à dépenser un peu plus pour votre prochain smartphone, vous apprécierez les prouesses de l’appareil photo du 15 Pro Max, l’affichage 120 Hz plus fluide et peut-être la nouvelle qualité graphique que les prochains jeux apporteront à iOS.



Obtenez l’iPhone 15 Plus pour : Le corps plus léger et plus fin.

La charge légèrement plus rapide.

Le prix considérablement inférieur.

L’écran et la durée de vie de la batterie sont aussi grands que ceux de l’iPhone le plus cher.