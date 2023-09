Apple iPhone 15 contre iPhone 15 Pro : toutes les différences entre les nouveaux téléphones

Mardi, lors de son événement Wonderlust, Apple a dévoilé le dernier lot d’iPhone ainsi que des mises à jour de l’Apple Watch. L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro sont là, et vous serez peut-être bientôt confronté à la décision de débourser ou non l’argent supplémentaire pour un modèle Pro.

Sur les modèles de l’année dernière, le nouveau Dynamic Island était un différenciateur entre l’iPhone 14 et 14 Pro, mais cette fonctionnalité s’est répercutée sur l’iPhone 15 standard, laissant l’ensemble de l’iPhone 15 sans encoche. Il existe néanmoins des différences importantes à prendre en compte lors du choix entre l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro. Allons-y.

iPhone 15 contre 15 Pro : écran et boîtier

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro disposent tous deux de la même taille d’écran : un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec une résolution de 2 556 x 1 179 pixels. L’écran du Pro est cependant doté de la technologie ProMotion, ce qui est la manière d’Apple de dire qu’il a un taux de rafraîchissement variable entre 10 Hz et 120 Hz. Cela devrait entraîner des mouvements plus fluides dans les vidéos, les jeux et le simple défilement des pages Web par rapport au taux de rafraîchissement fixe de 60 Hz de l’iPhone 15. Lorsque vous ne regardez pas YouTube ou ne jouez pas sur votre téléphone, le Pro réduira le taux de rafraîchissement pour économiser. vie de la batterie.

L’iPhone 15 Pro dispose également d’un écran permanent qui le maintient allumé et atténué lors du chargement afin que vous puissiez utiliser le mode veille. Vous n’obtenez pas un affichage permanent avec l’iPhone 15.

L’iPhone 15 en aluminium a un dos en verre infusé de couleurs. Scott Stein/CNET

Les iPhone 15 et 15 Pro sont fabriqués à partir de matériaux différents. L’iPhone 15 est doté d’un boîtier en aluminium avec un dos en verre infusé de couleurs, et l’iPhone 15 Pro est en titane avec un dos en verre mat texturé.

Des options plus colorées sont disponibles pour l’iPhone 15, où vous pouvez l’obtenir en rose, jaune tendre, vert clair, bleu pâle ou noir. L’iPhone 15 Pro est disponible dans des teintes plus sobres : noir, blanc, bleu foncé et titane naturel qui semble beige.

Les nouvelles couleurs titane de l’iPhone 15 Pro, de gauche à droite : Noir, blanc, bleu et naturel. Apple/Capture d’écran de James Martin/CNET

En termes de taille globale, l’iPhone 15 est légèrement plus grand mais plus léger que l’iPhone 15 Pro. Le titane est plus léger que l’aluminium, mais l’iPhone 15 Pro pèse plus que l’iPhone 15 en grande partie parce qu’il dispose d’un troisième appareil photo. L’iPhone 15 pèse 6,02 onces (171 grammes) et l’iPhone 15 Pro pèse 6,6 onces (187 grammes). L’iPhone 15 Pro a des bords ultra fins et réduit d’un millimètre la largeur et la hauteur des dimensions de l’iPhone 15 tout en étant également une fraction de millimètre plus fin.

Une dernière différence entre les deux boîtiers est l’introduction du bouton Action sur l’iPhone 15 Pro. Il remplace le bouton de sourdine qui se trouve toujours sur le côté de l’iPhone 15. Par défaut, un appui long sur le bouton Action activera et désactivera le son, mais vous pouvez le personnaliser pour déclencher un certain nombre de raccourcis comme allumer la lampe de poche, enregistrer une voix. mémo ou ouvrir l’application appareil photo et prendre une photo.

Le bouton Action sur l’iPhone 15 Pro. Scott Stein/CNET

iPhone 15 contre 15 Pro : appareils photo

Comme pour les gammes d’iPhone précédentes, l’iPhone 15 dispose de deux caméras à l’arrière et l’iPhone 15 Pro en a trois. Vous obtenez un objectif grand angle de 48 mégapixels et un objectif ultra-large de 12 mégapixels avec l’un ou l’autre modèle, et l’iPhone 15 Pro ajoute un téléobjectif de 12 mégapixels doté d’un zoom optique 3x qui vous permet de vous rapprocher de votre sujet.

Les deux modèles prennent en charge le mode nuit, mais seul l’iPhone 15 Pro vous permet de prendre des photos en mode nuit en mode portrait.

L’iPhone 15 Pro vous offre une troisième caméra. Jason Hiner/ZDNET

iPhone 15 contre 15 Pro : composants

À l’intérieur, l’iPhone 15 dispose d’une puce A16 Bionic et l’iPhone 15 Pro dispose d’une puce A17 Pro. Les deux modèles devraient être très rapides ; chaque processeur est un processeur à six cœurs avec deux cœurs de performances et quatre cœurs d’efficacité. L’iPhone 15 Pro est mieux adapté aux graphismes et aux jeux ; le processeur A17 Pro Bionic dispose d’un GPU à six cœurs par rapport au GPU à cinq cœurs de l’A16 Bionic.

Les deux modèles sont disponibles dans des capacités de 128 Go, 256 Go et 512 Go, et l’iPhone 15 Pro propose une option de 1 To.

iPhone 15 contre 15 Pro : vitesses USB-C

Les nouveaux modèles introduisent le chargement USB-C, mais seul l’iPhone 15 Pro prend en charge les vitesses plus rapides de 10 gigabits par seconde de l’USB 3. Vous devrez fournir votre propre câble USB-C 3 pour un 15 Pro, car Apple livre un USB 2. câble avec les deux téléphones, mais l’iPhone 15 ne prend en charge que des vitesses USB 2 de 480 mégabits par seconde.

Le chargement USB-C est arrivé avec l’iPhone 15. Jason Hiner/ZDNET

iPhone 15 contre 15 Pro : prix

Enfin, on arrive à la différence de prix. Pas de surprise ici : comme les années précédentes, Apple facture 200 $ de plus pour l’iPhone 15 Pro par rapport à l’iPhone 15. L’iPhone 15 commence à 799 $, 799 £ et 1 499 AU $, tandis que l’iPhone 15 Pro commence à 999 $, 999 £. et 1 849 AU$.