Apple iPhone 14 Pro obtient les meilleurs scores DxOMark pour les performances de la caméra selfie et de la vidéo

Lors des tests de caméra de DxOMark sur l’iPhone 14 Pro, le modèle phare d’Apple obtient des scores exceptionnels. Avec un score global de 146 caméras, il a obtenu la deuxième place du classement mondial des caméras de DxOMark (juste un point derrière le Honor Magic4 Ultimate). En plus de se classer deuxième au classement général, DxOMark reconnaît également que l’iPhone 14 Pro a les meilleurs scores de performances de caméra selfie en images fixes et vidéo avec un score de 145.

DxOMark a mis en évidence le meilleur score de l’iPhone dans son nouveau cas d’utilisation “Friends & Family” grâce à sa précision dans la capture des tons de peau, sa technologie de décalage zéro obturateur toujours rapide, sa capacité à réduire le flou de mouvement et le rendu contrasté des visages. Il a également noté que l’effet bokeh d’apparence naturelle de l’iPhone 14 Pro de son mode portrait ressemble plus à un reflex numérique.

L’iPhone reste n°1 des performances d’enregistrement vidéo avec le 14 Pro. Il a vu une amélioration de la douceur, de la répétabilité et de la fluidité de ses transitions. La stabilisation est également excellente, l’enregistrement HDR offre un contraste élevé et le suivi de la mise au point automatique est à la fois fiable et précis. La mise en œuvre par Apple d’un capteur d’image Quad-Bayer donne beaucoup de qualité d’image et de performances. Il a également salué la précision de l’iPhone de son image de prévisualisation dans le viseur par rapport à l’image finale traitée.

Les seuls points d’amélioration constatés sont la présence de bruit et une légère perte de détails lors de la prise de photos en intérieur. Il y a aussi une perte de détails lors de la prise de photos 3X.

Passons maintenant aux résultats de la caméra selfie de DxOMark. Avec un Selfie Score de 145, l’iPhone 14 Pro ne marque qu’un point au-dessus du Huawei P50 Pro. La nouvelle capacité de mise au point automatique et l’ouverture plus rapide de l’iPhone 14 Pro contribuent à son score plus élevé. La vidéo selfie était également excellente, avec une excellente exposition, couleur et stabilisation avec un score maximum de 154.

Les images fixes avec la caméra frontale offraient une plage dynamique, une exposition et un bokeh exceptionnels. D’excellents détails, des tons de peau précis et le bokeh simulé en mode portrait sont également notés.

Les faiblesses notées pour la caméra selfie de l’iPhone 14 Pro sont un bruit perceptible sur les photos et les vidéos dans la plupart des conditions, et des tons de peau altérés et moins précis dans des conditions d’éclairage plus difficiles, comme lorsque la scène est à contre-jour ou en basse lumière.

Découvrez les découvertes de DxOMark sur les liens Source ci-dessous. De plus, vous pouvez consulter nos critiques des nouveaux modèles d’iPhone 14 (14, 14 Pro, 14 Pro Max) pour voir également nos conclusions générales.

Sources 1 • 2