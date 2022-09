Apple iPhone 14 Pro Max pour examen

Bonjour et bienvenue dans le meilleur iPhone à ce jour – le tout nouvel iPhone 14 Pro Max. Il y a beaucoup de choses nouvelles et meilleures, mais le nouvel iPhone contient des éléments anciens et fatigués, comme le connecteur Lightning et le câble suivant dans la boîte.

En regardant l’iPhone 14 Pro Max de l’arrière, vous seriez pardonné si vous le confondez avec l’ancien modèle. La seule chose qui donne le 14 pour le dernier iPhone est la couleur violette titulaire que nous avons.

Mais à l’avant, c’est incontestablement le nouvel iPhone, grâce à Dynamic Island. C’est le mot intelligent d’Apple pour la nouvelle encoche et il s’agit essentiellement d’un logiciel liant deux découpes physiques avec un petit écran et beaucoup de fonctionnalités. Nous reviendrons sur cela dans l’examen complet, mais disons simplement que vous oublierez rapidement que la nouvelle encoche est une entité physique. Il prend vie dans les tâches les plus simples, comme la notification d’appel, le réglage d’une minuterie ou l’écoute de musique.

La caméra selfie est également nouvelle – la caméra 12MP a enfin une mise au point automatique !

L’écran mesure toujours 6,7 pouces, mais il est plus lumineux cette année avec un pic de 2 000 nits et plus intelligent avec son taux de rafraîchissement, qui a permis l’affichage permanent. Et à la manière d’Apple, la mise en œuvre tardive ne ressemble à personne d’autre.

L’AOD n’est pas un écran noir complet avec quelques indicateurs blancs pour l’heure, la date et les notifications. Il s’agit essentiellement d’une version atténuée de votre écran de verrouillage et il faut un certain temps pour s’y habituer – au début, cela incitera les utilisateurs à long terme à penser que l’écran de leur téléphone est allumé.

Mais l’AOD est sage de reconnaître son environnement afin qu’il s’assombrisse dans une pièce plus sombre, augmente la luminosité à l’extérieur et s’éteigne complètement pendant que vous dormez ou lorsque le téléphone est face vers le bas. Il sera intéressant de voir la pénalité de batterie pour le nouveau mode toujours activé dans notre revue.

La caméra principale est également nouvelle. Il s’agit d’un imageur 48MP 1 / 1,28 “avec des pixels individuels de 1,22 µm, un PDAF à double pixel et la stabilisation du décalage du capteur de deuxième génération. Le nouveau capteur regroupe ses pixels 4 à 1 pour produire une image finale de 12MP, mais il permet également 2x prises de vue à nouveau à 12MP avec recadrage plutôt que regroupement.Des images complètes de 48MP via Apple ProRAW sont également disponibles.

Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup à tester, nous allons donc nous atteler à l’examen. En conclusion, voici quelques photos comparant le nouvel iPhone 14 Pro Max avec l’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces. Le déballage du plus petit Pro arrive également bientôt.









Apple iPhone 14 Pro Max, gauche, iPhone 14 Pro, droite