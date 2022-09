Apple iPhone 14 Pro et 14 Pro Max arrivent avec une encoche de pilule, un affichage permanent et de nouveaux appareils photo

Après avoir dévoilé l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus, Apple a décidé de présenter aujourd’hui sa gamme de smartphones Pro actualisée. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max sont livrés avec de nouveaux appareils photo, un nouveau design d’encoche et un nouveau chipset.

Vous pouvez également contacter les services d’urgence par satellite si vous vous trouvez “hors réseau” mais sous un “feuillage léger” ou en vue directe d’un satellite. Ce service ne fera ses débuts aux États-Unis et au Canada qu’en novembre et sera gratuit pendant les deux premières années.

Le principal changement visuel que vous remarquerez est la découpe en forme de pilule en haut de l’écran. Il est plus petit que l’ancienne encoche, et cela a été rendu possible par le fait que les caméras à l’intérieur sont maintenant 30 % plus petites. Le capteur de proximité a également déplacé le sous-affichage pour aider. Apple, bien sûr, n’a pas pu s’empêcher de nommer la découpe : Dynamic Island, c’est comme ça qu’elle s’appelle. Apple joue avec des pixels noirs autour de la découpe réelle pour créer des effets dynamiques.

L’espace autour de la découpe change pour permettre un accès plus facile aux commandes pour les activités d’arrière-plan en cours comme les cartes ou la musique ou une minuterie. Les applications tierces peuvent également tirer parti de cette zone – par exemple, vous pouvez y obtenir des résultats sportifs.

L’écran lui-même, 6,1 “sur le Pro et 6,7” sur le Pro Max, est désormais plus lumineux, jusqu’à 2 000 nits de pointe pour le contenu HDR, et dispose d’un nouveau contrôleur qui prend en charge des taux de rafraîchissement aussi bas que 1 Hz. Cela signifie que Always-On Display est enfin disponible sur un produit Apple, exclusif à ces téléphones Pro. L’heure, les widgets et les activités en direct seront visibles en un coup d’œil sur cet affichage permanent.

L’appareil photo principal à l’arrière dispose d’un capteur “quad-pixel”, ce qui est une première pour Apple mais plutôt ancien dans le monde Android en ce moment. Le capteur a une résolution de 48MP et, par défaut, le téléphone filmera en 12MP. L’appareil photo a une ouverture f/1,78 et une taille de pixel de 1,22 μm avant le binning – 2,44 μm avec le binning. Vous bénéficiez également d’une stabilisation du décalage du capteur de deuxième génération, ainsi que de pixels de mise au point complète.

Le capteur principal haute résolution permet une nouvelle étape de zoom intermédiaire de 2x dans l’application appareil photo, en recadrant à partir du milieu, parfait pour les prises de vue en mode portrait. Il y a un nouvel appareil photo ultra large 12MP en remorque, avec de grands pixels de 1,4 μm, offrant des images plus nettes avec plus de détails et améliorant également les prises de vue macro. Enfin, le téléobjectif 3x est toujours là et dispose d’une stabilisation optique de l’image.

La puce A16 Bionic est au cœur des deux appareils, et elle est livrée avec un processeur à six cœurs, avec deux cœurs de performance et quatre cœurs d’efficacité. Le processeur global est censé être 40% plus rapide que la concurrence, tandis que ses deux cœurs hautes performances nécessitent 20% moins d’énergie que ceux de l’A15. Le Neural Engine à 16 cœurs inclus dans l’A16 est capable de 17 billions d’opérations par seconde, tandis que le GPU à 5 cœurs est livré avec une bande passante mémoire 50 % plus élevée.













iPhone 14 et 14 Pro en gris sidéral, argent, or et violet foncé

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max seront proposés en noir sidéral, argent, or et violet foncé avec 128/256/512 Go et 1 To de stockage. Les précommandes commencent le vendredi 9 septembre et seront disponibles le 16 septembre. Le prix aux États-Unis est resté le même que l’année dernière – l’iPhone 14 Pro commence à 999 $, tandis que l’iPhone 14 Pro Max commence à 1 099 $. Comme les modèles iPhone 14 non Pro moins chers, ceux-ci suppriment également le plateau SIM pour le marché américain, en s’appuyant uniquement sur eSIM.