Apple iPhone 14 Pro contre Samsung Galaxy S23

Si vous envisagez d’acheter un smartphone phare compact en 2023, alors ce dilemme se serait probablement posé au moins une fois : « iPhone 14 Pro ou Galaxy S23 ». Bien que ces deux smartphones ne soient pas dans la même gamme de prix, ils sont si fréquemment comparés que nous avons décidé de les opposer et de vous donner la répartition complète, laquelle est la meilleure des deux.

Vous pouvez comparer les fiches techniques complètes ou consulter l’évaluation de notre éditeur plus loin ci-dessous.

Comparaison des tailles

L’iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 sont assez similaires en termes d’encombrement et d’épaisseur, ce qui est compréhensible étant donné que les deux téléphones sont équipés d’écrans OLED de 6,1 pouces.

L’iPhone est sensiblement plus lourd que le Galaxy – il pèse 38 grammes de plus – et cela est dû à sa construction haut de gamme. Alors que le Galaxy S23 est doté de panneaux Gorilla Glass Victus 2 et d’un cadre en aluminium, l’iPhone 14 Pro utilise des panneaux Ceramic Shield fabriqués par Corning et un cadre épais en acier inoxydable. Les panneaux et le cadre plus lourds, combinés au boîtier de la caméra plus grand, ont contribué au poids beaucoup plus lourd.

Le Galaxy S23 et l’iPhone 14 Pro sont tous deux classés IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. L’iPhone est cependant conçu pour survivre dans des eaux beaucoup plus profondes, jusqu’à 6 m de profondeur contre 1,5 m pour le Galaxy.

Si vous voulez un téléphone plus compact, vous voulez probablement qu’il soit également plus léger, et le Galaxy S23 aura alors plus de sens. D’un autre côté, une construction plus haut de gamme et plus résistante peut nécessiter quelques grammes de poids supplémentaires, et certaines personnes pourraient apprécier l’iPhone pour la sensation de solidité supplémentaire de sa conception.

Comparaison d’affichage

L’iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 sont tous deux dotés d’écrans OLED de 6,1 pouces de taille similaire avec des propriétés largement identiques. L’iPhone a une résolution un peu plus élevée et donc des pixels plus denses, mais cela est à peine perceptible en ce qui concerne l’utilisation réelle.

La précision des couleurs des deux écrans est superbe tant que vous choisissez le bon mode couleur.

La luminosité manuelle maximale est similaire sur les deux téléphones, à environ 800 nits, tandis que l’iPhone peut être plus lumineux sous la lumière directe du soleil avec jusqu’à 1 791 nits de luminosité maximale. Les 1 200 nits maximum du Galaxy S23 ne le rendent cependant pas moins performant en extérieur.

L’Appie iPhone 14 Pro dépasse également la norme vidéo HDR du S23 avec Dolby Vision, tandis que le Galaxy « se contente » du HDR10+. Combiné avec des valeurs de luminosité légèrement inférieures, nous pouvons considérer l’iPhone comme, techniquement, le gagnant ici. Mais la grande majorité des utilisateurs bénéficieront d’une expérience visuelle similaire sur l’un ou l’autre téléphone malgré les chiffres bruts et les formats HDR.

Vie de la batterie

L’Apple iPhone 14 Pro contient une batterie de 3 200 mAh, tandis que le Samsung Galaxy S23 est alimenté par une cellule de 3 900 mAh. Et cette différence s’est également reflétée dans les tests d’autonomie de la batterie.

Le Galaxy S23 offre plus de temps d’appel et une meilleure endurance en veille, tandis que l’iPhone 14 Pro peut durer plus longtemps en navigation Web.

Vitesse de charge

L’iPhone 14 Pro et le Galaxy S23 sont livrés sans chargeur dans la boîte. Nous avons testé les deux téléphones avec l’option respective « par défaut » : l’adaptateur 20 W d’Apple pour l’iPhone et le chargeur 25 W de Samsung pour le Galaxy S23.

Les chargeurs OEM pour iPhone et Galaxy vous permettront d’obtenir environ 30 % de charge en 15 minutes et environ 60 % de charge en 30 minutes.

Il y a cependant une différence assez importante pour la charge complète. Le Galaxy S23 atteint 100 % en 76 minutes, alors qu’il a fallu 101 minutes à l’iPhone pour atteindre son état complètement chargé.

Notez que l’iPhone 14 Pro atteint 85 % de charge en seulement 60 minutes, ce qui signifie que les derniers 15 % prennent 31 minutes de plus à mesure que la vitesse de charge diminue considérablement. C’est la même chose avec tous les iPhones, ce que fait Apple pour prolonger la durée de vie des batteries des iPhones.

Test de haut-parleur

Les deux appareils sont équipés chacun d’une paire de haut-parleurs stéréo, et ils sont assez proches en termes de qualité globale et de volume. Vous ne trouverez pratiquement aucune différence significative car les deux combinés offrent une excellente expérience d’écoute – et honnêtement, ce sont parmi les meilleurs haut-parleurs que vous puissiez obtenir sur un téléphone.

Nous trouvons néanmoins le son des haut-parleurs du Galaxy S23 un peu plus riche, mais vous ne pouvez l’entendre que dans un environnement de studio fermé comme le nôtre.

Performance

La partie performance est probablement la pièce la plus importante du puzzle, et pourtant c’est celle qui est incroyablement difficile à mesurer car le Galaxy et l’iPhone fonctionnent sur des plates-formes matérielles et logicielles totalement différentes.

Il y a deux choses que vous devez savoir : le Galaxy S23 et l’iPhone 14 Pro contiennent tous deux les chipsets les plus avancés disponibles sur le marché de Qualcomm et Apple, ce qui signifie que vous obtiendrez les performances les plus rapides possibles pour chaque système d’exploitation.

Explorons néanmoins ces deux plates-formes.

Le Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy a une configuration inhabituelle de processeur 1+2+2+3 (1×3,36 GHz Cortex-X3 & 2×2,8 GHz Cortex-A715 & 2×2,8 GHz Cortex-A710 & 3×2,0 GHz Cortex- A510) avec un GPU Adreno 740 prenant en charge les tâches gourmandes en GPU.

Le chipset A16 Bionic a une configuration de processeur 2+4 plus conventionnelle composée de cœurs Everest 2×3,46 GHz + 4×2,02 GHz Sawtooth. Un GPU Apple personnalisé avec 5 cœurs est utilisé pour le rendu graphique.



En fin de compte, les deux appareils sont suffisamment performants pour faire fonctionner pratiquement tout ce que vous trouvez sur leurs magasins d’applications respectifs. Il sera assez difficile de déterminer lequel est le meilleur en utilisation quotidienne standard. À notre avis, vous ne sentirez pas la différence.

Les deux fabricants promettent un nombre similaire de futures mises à jour logicielles majeures et ont un assez bon historique de respect de leurs promesses à cet égard.

Comparaison des caméras

La comparaison des appareils photo est une chose assez délicate car tout dépend de vos préférences. Les deux téléphones prennent de superbes photos et enregistrent d’excellentes vidéos. Netteté, détails, plage dynamique, contraste, bruit – tout cela semble être sous contrôle, ce que vous attendez d’un téléphone phare moderne. Mais Samsung et Apple ont des visions différentes de la photographie.

Habituellement, le rendu de Samsung est plus attrayant pour les utilisateurs grand public en raison de son aspect dynamique. Les couleurs sont plus saturées, parfois les images sont plus contrastées et les images ne sont pas trop nettes et semblent plus équilibrées.













Plus d’échantillons et une analyse détaillée peuvent être trouvés dans notre revue du Galaxy S23.

Le rendu d’Apple a été amélioré au cours de la dernière génération et offre des couleurs plus précises, ce qui pourrait rendre les photos de l’iPhone quelque peu fades. Les images d’Apple offrent un feuillage sur-traité et trop net, ce qui conduit à cet aspect artificiel si vous zoomez à 100 %.













Plus d’échantillons et une analyse détaillée peuvent être trouvés dans notre revue de l’iPhone 14 Pro.

Une chose qu’Apple peut faire sur l’iPhone 14 Pro mais que Samsung ne peut pas faire sur le S23 est le zoom 2x sans perte.

Enfin, l’approche de traitement des photos en basse lumière d’Apple produit des photos plus naturelles mais bien exposées avec un aspect un peu plus attrayant que celui du S23. La différence n’est pas si majeure, mais le mode nuit d’Apple fait juste un peu mieux.

L’enregistrement vidéo est également un aspect où l’iPhone 14 Pro brille. Dans l’ensemble, la qualité vidéo est meilleure, même si le Galaxy S23 en a pour son argent en termes de stabilisation.

Voici un aperçu de la qualité d’image de l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro par rapport à celle du Galaxy S23 dans notre outil de comparaison d’images.

Et voici comment l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro se compare en qualité vidéo à celui du Galaxy S23 dans notre outil de comparaison vidéo.

Verdict

Tout se résume à Apple iOS contre Google Android et One UI en particulier. Si vous êtes fermement attachés à l’un ou l’autre, le choix devrait être facile pour vous. Certains utilisateurs Apple n’opteront jamais pour Android et vice versa.

Si ce n’est pas le cas, il est bon de savoir qu’Apple possède le meilleur écran en matière de streaming ; le Face ID est assez pratique, un écosystème logiciel mature compatible avec des dizaines d’autres appareils et sans doute les meilleures capacités d’enregistrement vidéo sur un smartphone à l’heure actuelle. Oh, et le zoom 2x sans perte, qui lui donne un avantage sur le Galaxy S23.

Le Galaxy S23 est un smartphone plus léger, 400 € moins cher, doté d’une découpe d’écran beaucoup plus petite et d’une suite logicielle beaucoup moins restrictive, avec en plus la prise en charge de DeX sans fil. C’est l’un des droïdes compacts les plus puissants et un choix facile à faire dès le départ.



Obtenez l’iPhone 14 Pro pour : L’écran légèrement plus net et plus lumineux avec Dolby Vision.

Les meilleures performances du processeur.

L’appareil photo le plus polyvalent avec une meilleure qualité photo et vidéo en basse lumière.

La promesse d’au moins 5 ans de mises à jour iOS (contre 4 sur le Galaxy).