Apple iPhone 14 pouces pour examen

Dans un monde sans iPhone mini, la version vanille est le nouveau modèle le moins cher de la série principale. Découvrez l’iPhone 14 – l’iPhone le plus petit et le plus léger de la gamme 14. Contrairement à ses frères et sœurs Pro, il possède une large encoche et un chipset A15.

Comparé à l’iPhone 13, il est livré avec de meilleurs appareils photo, une mise au point automatique pour le tireur de selfie et un GPU légèrement plus puissant. Et pendant que nous travaillons sur son examen, nous avons pensé que nous pourrions partager quelques premières impressions.

Notre unité est de couleur bleue, qui est une teinte similaire à celle de l’iPhone 13 Pro. Nous avons du mal à trouver des différences visuelles entre l’iPhone 14 et l’iPhone 13, mais après une enquête détaillée, nous avons établi que le flash à double LED est désormais circulaire avec l’une des LED au centre.

Il s’accompagne également d’une hausse substantielle des prix sur un certain nombre de marchés, mais il coûte le même prix que son prédécesseur aux États-Unis et en Chine. L’appareil photo principal 12MP a maintenant une ouverture f/1.5 plus rapide et un capteur plus grand, la caméra selfie a un objectif f/1.9 plus lumineux à l’avant, et les deux prennent désormais en charge le mode cinématique.

Bien que le chipset soit à nouveau un A15, il s’agit en fait de la version de la série iPhone 13 Pro avec une unité graphique à cinq cœurs par rapport à quatre cœurs sur l’iPhone 13.

Une autre nouvelle fonctionnalité qui vient est le mode Action qui offre une meilleure stabilisation, et nous avons découvert avec plaisir qu’il fonctionne avec les caméras larges et ultra larges. Bien sûr, cela peut recadrer beaucoup, mais nous apprécions l’effort.

L’iPhone 14 est également l’iPhone le plus facile à réparer depuis l’iPhone 7 grâce à son nouvel ensemble arrière. Il apporte également un nouveau service de messagerie par satellite pour les urgences, bien que limité à l’Amérique du Nord et ne sera disponible que plus tard à un prix encore à confirmer.

Un dernier changement verra ceux aux États-Unis obtenir des téléphones sans emplacements SIM et devront compter sur eSIM – notre unité est européenne, nous avons donc toujours un emplacement SIM physique.

Les tests sont déjà en cours et la révision arrive dans quelques jours. Restez à l’écoute!