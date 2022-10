Apple iPhone 14 Plus en examen

L’Apple iPhone 14 Plus est resté quelques semaines après la mise en vente des 14, 14 Pro et 14 Pro Max, c’est donc maintenant le dernier des modèles d’iPhone 2022 à atterrir au siège.

Le Plus marque le pari d’Apple sur le gros par rapport au mini et divisera inévitablement les opinions. Certains adoreront le gros iPhone plus abordable, d’autres déploreront la perte du véritable mini iPhone.

Revenons à cette entreprise abordable. Malgré son prix inférieur, l’iPhone 14 Plus est livré avec le même contenu de boîte – un câble et un autocollant.

Poursuivant le fil, l’iPhone 14 Plus commence à 899 $ / 1 149 € / 949 £ / 89 900 INR, soit 200 $ / 300 € / 250 £ / 50 000 INR de moins que l’iPhone 14 Pro Max. Ce ne sont pas des économies insignifiantes, mais elles se font au détriment de la nouvelle puce A16 Bionic, de l’écran ProMotion, du nouvel appareil photo grand angle et du téléobjectif – ceux-ci valent certainement la peine, mais ne sont probablement pas critiques pour tous les acheteurs.

Vous obtenez toujours un iPhone à grand écran moins cher que l’iPhone 13 Pro Max de l’année dernière tout en bénéficiant de son appareil photo principal et de la promesse d’une autonomie exceptionnelle.

Les mises à niveau de l’iPhone 14 Plus par rapport à la vanille 14 sont évidentes – un écran plus grand et une meilleure autonomie de la batterie.









L’iPhone 14 Plus et l’iPhone 14

Nous avons déjà commencé notre examen de l’iPhone 14 Plus, alors restez à l’écoute !