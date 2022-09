Apple iPhone 14 passe le test de durabilité avec les meilleures notes

L’iPhone 14 est enfin entre les mains des utilisateurs et Zach aka JerryRigTout est ici pour tester sa durabilité avec son ensemble habituel de tests, y compris les rayures, les brûlures et les flexions. La conception du 14 est principalement reprise de l’iPhone 13 de l’année dernière avec une poignée d’améliorations sous le capot. Une différence matérielle clé est qu’Apple facilite désormais le retrait de la vitre arrière et que les coûts de réparation sont nettement inférieurs.

Comme d’habitude, les tests de durabilité commencent par un test de rayures d’écran qui révèle des rayures mineures au niveau 6 sur l’échelle de dureté Mohs et des rainures plus profondes au niveau 7. Les côtés en aluminium gèrent plusieurs rencontres pointues avec une lame qui révèlent ses couleurs réelles sur cette couleur Midnight Black. unité d’examen. Les caméras arrière de l’iPhone 14 sont répertoriées comme ayant des couvercles d’objectif en cristal de saphir, bien que le test de rayure révèle que ce n’est pas le cas car des marques commencent à apparaître au niveau 6.

Le test de rodage prolongé de l’écran entraîne plusieurs pixels morts qui ne récupèrent pas, ce qui est à prévoir. Le test de pliage est réservé pour la fin et l’iPhone 14 ne montre aucun signe de flexion sous pression.