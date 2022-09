Apple iPhone 14 le plus simple à réparer depuis 2016 : iFixit

L’iPhone 14, qui a été mis en vente la semaine dernière, est l’iPhone le plus réparable depuis l’iPhone 7, sorti en 2016, défenseur des réparations et fournisseur d’outils iFixit dit dans un article de blog.

Apple a repensé la structure interne de l’iPhone 14 pour permettre aux utilisateurs de retirer et de remplacer à la fois la vitre arrière de l’appareil et son écran en retirant seulement deux vis, selon le démontage effectué par iFixit.

Les changements permettront aux employés des magasins Apple, aux ateliers de réparation indépendants et aux utilisateurs finaux de remplacer plus facilement l’écran, la vitre arrière et la batterie du téléphone, les correctifs les plus courants pour la plupart des smartphones.

“Apple a complètement repensé les composants internes de l’iPhone 14 pour faciliter la réparation”, a écrit Kyle Wiens, fondateur d’iFixit. “Ce n’est pas du tout visible de l’extérieur, mais c’est un gros problème.”

Les modèles haut de gamme d’iPhone 14 Pro n’utilisent pas le nouveau design plus réparable, selon iFixit.

La conception conviviale pour les réparations de cette année sur l’iPhone 14 contraste avec d’autres iPhones et de nombreux appareils Android qui utilisent de la colle et des tolérances serrées qui rendent plus difficile la réparation de téléphones plus anciens.

La refonte de l’iPhone d’Apple intervient alors que les défenseurs continuent de faire pression pour des lois qui donnent aux consommateurs l’accès aux manuels, outils et pièces nécessaires pour réparer des appareils électroniques et des machines industrielles de plus en plus compliqués, ce qui, selon eux, les fera durer plus longtemps, réduisant les déchets électroniques et l’impact environnemental, tout en économisant de l’argent pour les utilisateurs.

Les partisans appellent la cause « le droit de réparer » et de nombreux États américains ont envisagé une législation qui obligerait les entreprises d’électronique grand public à publier des manuels et à vendre des pièces de rechange d’origine. Les législateurs de New York ont ​​adopté une mesure de droit à réparation plus tôt cette année. Il n’a pas encore été promulgué.

La question retient également l’attention au niveau fédéral. Le président Joe Biden soutient le droit à la réparation et il a demandé à la Federal Trade Commission de rédiger des règles de « droit à la réparation » dans un décret exécutif en 2021. La FTC a également produit un rapport remis au Congrès en 2021 sur le paysage juridique autour du droit. -à-réparer, identifiant les fabricants de téléphones portables et de voitures comme deux industries avec des restrictions autour de la réparation.

Apple a pris des mesures ces dernières années pour faciliter la réparation de ses appareils. En avril, il a lancé un programme appelé Self Service Repair qui permet aux utilisateurs et aux ateliers de réparation indépendants de louer les mêmes outils que ceux utilisés par les magasins Apple ainsi que d’acheter des pièces de rechange Apple d’origine. Apple a également mis à disposition des manuels de réparation pour ses appareils via le programme.

Cependant, Apple insiste toujours sur le fait que la visite d’un technicien certifié Apple est le meilleur moyen pour la grande majorité des clients de réparer leurs appareils.

“Cette amélioration de la conception est une grande victoire. Ces modifications apportées à l’iPhone l’aideront à durer plus longtemps et à réduire son impact global sur la planète”, a écrit Wiens.