Apple iPhone 14 et 14 Plus dévoilés : messagerie par satellite, eSIM uniquement aux États-Unis, ancien chipset A15

Une partie des rumeurs que vous avez entendues sur la série iPhone 14 sont vraies, certaines sont fausses. “Oui” sur les satellites, “non” sur iPhone 14 Max. Mais en mettant de côté les rumeurs, l’annonce d’aujourd’hui a des implications majeures pour les téléphones non Pro d’Apple.

Tout d’abord, le mini n’est plus, l’iPhone 14 de 6,1 pouces est l’option la plus petite et la moins chère (mais nous parlerons du prix dans un instant). La série compte toujours quatre membres avec l’ajout d’un modèle non Pro de 6,7 pouces. Son nom est iPhone 14 Plus.

Oui, le Plus a la meilleure batterie sur un iPhone, y compris les modèles iPhone 14 Pro. Vous pouvez regarder jusqu’à 26 heures de vidéo sur le Plus, jusqu’à 20 heures sur le vanilla 14 et 19 heures sur l’ancien iPhone 13. La taille supplémentaire a également permis à Apple d’améliorer le système de refroidissement pour offrir de meilleures performances.

C’est une belle transition vers le chipset – c’est l’Apple A15 de l’année dernière. Une chose à noter ici est qu’il s’agit de la version avec un GPU à 5 cœurs, qui faisait partie du duo 13 Pro plutôt que des versions à 4 cœurs des téléphones vanille et mini. Ainsi, il offre une augmentation des performances graphiques de 18% par rapport aux modèles précédents non Pro.

Apple avait une avance en matière de puissance de traitement, il prétend donc qu’il a toujours une avance de performance sur les androïdes de tout prix. Et une partie de cette puissance de traitement a été affectée à l’amélioration de la qualité de la caméra.

Les iPhone 14 et 14 Plus utilisent toujours des appareils photo 12MP. L’appareil photo principal utilise un capteur plus grand avec des pixels de 1,9 µm (au lieu de 1,7 µm) et a une ouverture f/1,5 plus lumineuse (au lieu de f/1,6). Le résultat final est qu’il capture 49 % de lumière en plus par rapport à l’appareil photo de l’iPhone 13.

Ce n’est que l’avantage matériel brut par rapport au modèle de l’année dernière. Le traitement logiciel apporte ce qu’Apple appelle le moteur photonique, basé sur Deep Fusion. Le moteur photonique améliore considérablement les photos en basse lumière – par rapport à l’iPhone 13, Apple promet 2x sur la caméra frontale, 2x sur l’ultra large et 2,5x sur la nouvelle caméra principale.

Autre nouveauté, le mode Action, qui fonctionne un peu comme une caméra d’action – il offre une meilleure stabilisation pour que vous n’ayez pas besoin d’un cardan et il prend également en charge la capture vidéo en Dolby Vision HDR. Cependant, la caméra atteint toujours une résolution maximale de 4K (60 images par seconde).

La paire d’iPhone 14 utilise toujours un design cranté pour la caméra TrueDepth, cependant, elle dispose désormais d’une mise au point automatique pour la première fois. De plus, les améliorations matérielles lui permettent de capturer 38 % de lumière en plus pour de meilleures performances en basse lumière, en partie grâce à l’ouverture f/1.9 plus lumineuse (au lieu de f/2.2).

D’accord, assez parlé des caméras – parlons de la connectivité. Apple a lancé deux bombes ce soir. Tout d’abord, les satellites. Deuxièmement, les iPhones uniquement eSIM.

La fonction satellite a nécessité la conception d’un tout nouveau matériel personnalisé et d’un logiciel sur mesure pour rendre possible l’envoi d’un message à un satellite sans antennes encombrantes. Ce service ne contient que du texte et sera principalement utilisé pour les urgences, mais il prend en charge la communication bidirectionnelle. Vous serez donc averti lorsque des secours seront en route. L’application Find My pourra également partager votre position avec des amis afin qu’ils puissent garder un œil sur vous.













Le nouveau service de messagerie par satellite • Un questionnaire d’urgence • Trouver l’emplacement de mes rapports par satellite

Vous pouvez composer des messages personnalisés pour expliquer votre situation, mais lorsque la vitesse est vitale, plusieurs questions spécialement préparées vous permettront d’envoyer un SOS détaillé en quelques clics. Dans les endroits avec une vue dégagée sur le ciel, un message peut être transmis en 15 secondes environ, mais s’il y a des arbres au-dessus de la tête, cela peut prendre quelques minutes. Le service satellite sera lancé en novembre pour les utilisateurs aux États-Unis et au Canada et les acheteurs d’iPhone 14 bénéficieront d’un abonnement gratuit de 2 ans.

Si vous avez vu la nouvelle annonce Apple Watch, vous avez entendu parler de la détection de crash. Le duo iPhone 14 l’a aussi, grâce à un nouvel accéléromètre qui peut détecter jusqu’à 256G.

Quant aux iPhones uniquement eSIM, cela ne s’applique qu’aux États-Unis pour l’instant. Apple a vanté la possibilité de basculer rapidement entre plusieurs eSIM et d’ajouter des opérateurs sans se rendre dans l’un de leurs bureaux. La double eSIM est prise en charge.

Vous pouvez commander l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus à partir du 9 septembre (vendredi). L’iPhone 14 vanille conserve le prix de son prédécesseur, 800 $, et sera disponible le 16 septembre. L’iPhone 14 Plus débutera à 900 $ et sera disponible quelques semaines plus tard le 7 octobre (mais vous pouvez toujours en commander un aujourd’hui). Ces prix sont pour les modèles 128 Go, il existe également des téléphones 256 Go et 512 Go.

Pour nos lecteurs européens, l’iPhone 14 démarre à 1 000 €, l’iPhone 14 Plus à 1 150 €. Si vous êtes en Inde, vous envisagez respectivement 80 000 ₹ et 90 000 ₹. Pour la Chine, les prix sont de 6 000 CNY et 7 000 CNY.











Les iPhone 14 et 14 Plus passent en précommande ce vendredi, le modèle vanille sera disponible en premier (le 16 septembre)



Les iPhone 14 et 14 Plus sont disponibles en Midnight, Starlight, Blue, Purple et (PRODUCT) RED

