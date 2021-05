Apple iPhone 13 sera doté d’une puce FaceID deux fois plus petite que celle de la série iPhone 12

Apple aurait finalement réduit l’encoche de sa série iPhone 13. Le mois dernier, nous avons même vu un protecteur d’écran qui fuyait détaillant les looks de l’encoche réorganisés et maintenant DigiTimes rapporte qu’Apple cherche à se procurer des puces VCSEL 40 à 50% plus petites utilisées pour les scans de visage de cartographie 3D pour ses iPhones 2021.







Protecteur d’écran iPhone 13 qui fuit

Le rapport mentionne en outre que la puce réduite jouera un rôle clé dans la réduction de la taille globale de l’encoche. La même puce de traitement d’image plus petite sera également utilisée dans les futurs iPad avec FaceID. Avec l’encoche plus petite, Apple cherchera également à remonter la grille du haut-parleur près du haut de la lunette.

Sur la base des dernières fuites et rumeurs, la série iPhone 13 sera à la fois plus épaisse et arborera des découpes de caméra plus grandes. Les deux variantes Pro devraient apporter des écrans LTPO AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Nous attendons également des caméras mises à jour et la dernière puce Apple A15.

