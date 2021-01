Nous sommes en 2021 et nous pensons qu’il est temps de parler de la prochaine génération d’iPhones. Soi-disant appelé iPhone 13, le premier rapport de cette année suggère que les deux modèles Pro disposeront de panneaux OLED 120 Hz de Samsung. Cependant, les informations d’aujourd’hui concernent uniquement le design.

D’après le blog japonais MacOtakara, la gamme iPhone 13 conservera le châssis de l’iPhone 12 avec les bords plats, mais sera d’environ 0,26 mm plus épais et réduira la taille de l’encoche grâce à un changement de position du récepteur supérieur.

De plus, la bosse de la caméra sera tout aussi épaisse avec un petit changement d’apparence. Apparemment, Apple giflerait du verre saphir sur les objectifs et le ferait apparaître comme une seule unité de caméra par opposition au design plus exposé maintenant.

Étant donné que la bosse reste de la même taille, il est probablement prudent de supposer que la même configuration de caméra apparaîtra sur les modèles d’iPhone 13, ce qui est conforme au rapport d’hier.

La source (en japonais)