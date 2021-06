Apple iPhone 13 pour ajouter une couleur orange à sa palette

Pour chaque nouvelle génération d’iPhone, Apple choisit une nouvelle couleur de héros – l’année dernière, elle était bleue, avant elle était verte. Cette année, il pourrait être orange comme on peut le voir dans les derniers rendus de Ian Zelbo (qui a également rendu le MacBook et le MacBook Air).

C’est une couleur plutôt vive, n’est-ce pas ? Gardez à l’esprit qu’Apple divise généralement la couleur du héros en deux, c’est-à-dire que le « Pacific Blue » des iPhone 12 Pro et 12 Pro Max est moins saturé que le « Blue » des 12 et 12 mini. C’était également le cas avec la série 11 (« Midnight Green » vs. « Green »), et la finition est différente (mate pour les Pros et brillante pour les deux autres).









Apple iPhone 13 rendu spéculatif montrant un nouveau coloris orange

Les rendus ici montrent l’iPhone 13 vanille, ce qui signifie que les 13 Pro et 13 Pro Max peuvent obtenir un travail de peinture plus sobre, par exemple du bronze au lieu de l’orange. Ou cela pourrait être l’une des couleurs des iPhones ordinaires (ils ont tendance à avoir des teintes plus vives) qui n’a pas d’équivalent dans la gamme Pro.

Soit dit en passant, nous avons déjà vu une photo d’un mini prototype d’iPhone 13 en bleu, ainsi que des rendus de l’iPhone 13 en rouge produit. En plus de ceux-ci, nous aurons probablement également les coloris standard blanc et noir/gris.







Mini prototype d’iPhone 13 photographié en bleu • Rendu de l’iPhone 13 en rouge produit

Mis à part la couleur, la génération de l’iPhone 13 s’en tiendra principalement au même design à quelques exceptions près – une encoche plus petite, des bosses de caméra légèrement plus grandes à l’arrière et quelques autres détails (par exemple, LiDAR sur tous les modèles).

