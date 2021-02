Apple iPhone 13 Mini toujours sur les cartes malgré la découragement des ventes d’iPhone 12 Mini

L’iPhone 12 Mini d’Apple n’a pas eu autant de succès que prévu. Selon des rapports récents, Apple a enregistré des ventes décevantes de son nouvel iPhone d’entrée de gamme de la série iPhone 12. Plus tôt ce mois-ci, il a été signalé qu’en raison des ventes décevantes, Apple pourrait interrompre l’iPhone 12 Mini. Maintenant, cependant, on dit que le géant basé à Cupertino n’a pas l’intention d’arrêter le petit iPhone, car la série iPhone 13 (nom non confirmé) serait également livrée avec quatre smartphones.

La dernière mise à jour est une gracieuseté du pronostiqueur connu Jon Prosser, qui cite des sources affirmant qu’Apple envisage toujours un modèle iPhone 13 Mini malgré les faibles ventes de l’iPhone 12 Mini. Prosser a été cité dans un rapport Notebookcheck comme disant qu’Apple n’interrompra pas le modèle d’iPhone « Mini » cette année, car l’année dernière, l’iPhone SE (2020) a profondément ancré les ventes de l’iPhone 12 Mini, conformément à un rapport précédent. des analystes de Cowen. De nombreux clients souhaitant un iPhone plus petit ont décidé d’acheter l’iPhone SE au lieu du 12 Mini, compte tenu de la différence de coût de 300 $ (plus de 30 000 Rs en Inde).

Apple n’a pas l’intention d’apporter un iPhone SE 2021, par conséquent, l’iPhone 13 Mini sera en concurrence avec moins d’appareils et sera, espérons-le, l’iPhone le plus petit et le moins cher de cette année. Aussi sensé que cela puisse paraître, cette mise à jour est à prendre avec une pincée de sel car il n’y a pas de mot officiel d’Apple sur les rumeurs de (dis) poursuite de l’iPhone 12 Mini.

Apple a connu des ventes décevantes pour le smartphone iPhone 12 Mini. Récemment, un analyste de JP Morgan a modifié les prévisions pour l’iPhone 12 Mini alors que la demande pour le smartphone continue de voir une tendance faible. Le rapport de l’analyste William Yang a réduit de 11 millions d’unités les prévisions de production de l’iPhone 12 Mini et a affirmé qu’Apple pourrait arrêter la production de l’iPhone 12 Mini d’ici le deuxième trimestre de cette année si les ventes ne ne lève pas les yeux. Un rapport distinct de Counterpoint Research a également révélé que l’iPhone 12 Mini avait enregistré des ventes décevantes. Il a déclaré que l’iPhone 12 Mini ne représentait que 5% du total des ventes de la série iPhone 12 au cours de la première moitié de janvier aux États-Unis.

En octobre 2020, quelques jours après le lancement de la série iPhone 12, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo avait déclaré que l’iPhone 12 Pro est l’appareil qui stimulera les ventes d’iPhone cette année, sur la base des précommandes de la série iPhone 12. . Kuo avait alors déclaré que l’iPhone 12 Mini ne pouvait rapporter que 10% – 15% des ventes, en dessous des attentes initiales de 20% à 25%.