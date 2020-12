Apple a publié iOS 14.3 qui active la fonction ProRAW sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Cela vous donne toutes les données RAW standard avec les photos, tout en conservant les informations générées par les algorithmes de traitement du téléphone.

De plus, iOS 14.3 apporte la prise en charge d’Apple Fitness + et AirPods Max, tout en introduisant des informations de confidentialité sur l’App Store et en éliminant quelques bugs.

Vous pouvez consulter le journal des modifications complet d’iOS 14.3 ci-dessous pour tous les détails:

Apple Fitness + Une nouvelle expérience de remise en forme optimisée par Apple Watch avec des entraînements de style studio disponibles sur votre iPhone, iPad et Apple TV (Apple Watch Series 3 et versions ultérieures) Nouvelle application Fitness sur iPhone, iPad et Apple TV pour parcourir les entraînements Fitness +, les entraîneurs et les recommandations personnalisées Entraînements vidéo ajoutés chaque semaine dans dix types d’entraînement populaires: Entraînement par intervalles de haute intensité, cyclisme en salle, yoga, tronc, force, danse, aviron, marche sur tapis roulant, course sur tapis roulant et temps de recharge en pleine conscience Des listes de lecture organisées par des entraîneurs Fitness + pour compléter votre entraînement Abonnement Fitness + disponible en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis

AirPods Max Prise en charge des AirPods Max, nouveaux écouteurs supra-auriculaires Audio haute fidélité pour un son riche Adaptive EQ adapte le son en temps réel à l’ajustement personnel des coussinets d’oreille Annulation active du bruit pour bloquer le bruit ambiant Mode transparence pour entendre l’environnement qui vous entoure Audio spatial avec suivi dynamique de la tête pour une expérience d’écoute semblable à celle d’un cinéma

Photos Les photos Apple ProRAW peuvent être capturées sur iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max Les photos Apple ProRAW peuvent être modifiées dans l’application Photos Option pour enregistrer une vidéo à 25 ips Mettez en miroir la caméra frontale pour les photos fixes sur iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X

Intimité Nouvelle section d’informations sur la confidentialité sur les pages de l’App Store qui comprend un résumé des pratiques de confidentialité de l’application, signalé par les développeurs

Application TV Un tout nouvel onglet Apple TV + permet de découvrir et de regarder facilement des émissions et des films Apple Original Recherche améliorée pour que vous puissiez parcourir par catégorie, comme le genre, et voir les recherches et suggestions récentes au fur et à mesure que vous tapez Meilleurs résultats de recherche affichés avec les correspondances les plus pertinentes parmi les films, les émissions de télévision, la distribution, les chaînes et les sports

Clips d’application Prise en charge du lancement de clips d’application en scannant les codes de clip d’application conçus par Apple via l’appareil photo ou depuis le centre de contrôle

Santé Possibilité d’indiquer la grossesse, l’allaitement ou l’utilisation de contraceptifs dans le suivi du cycle de l’application Santé afin de mieux gérer les prévisions de règles et de fenêtres fertiles

La météo Les données sur la qualité de l’air sont désormais disponibles dans Météo, Cartes et Siri pour les emplacements en Chine continentale Les recommandations relatives à la qualité de l’air et à la santé sont fournies dans Weather et Siri pour les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Inde et le Mexique à certains niveaux de qualité de l’air. Les données sur la qualité de l’air dans Weather, Maps et Siri reflètent les échelles nationales mises à jour pour l’Allemagne et le Mexique

Safari Option de moteur de recherche Ecosia dans Safari

Corrections de bugs Certains messages MMS peuvent ne pas être reçus Les groupes de contacts n’ont pas pu afficher les membres lors de la rédaction d’un message Certaines vidéos n’apparaissent pas correctement lorsqu’elles sont partagées depuis l’application Photos Les dossiers d’applications peuvent ne pas s’ouvrir Les résultats de la recherche Spotlight et l’ouverture d’applications à partir de Spotlight peuvent ne pas fonctionner Bluetooth n’est peut-être pas disponible dans les paramètres Le chargeur MagSafe Duo peut charger sans fil votre iPhone à une puissance inférieure à la puissance maximale Les accessoires et périphériques sans fil utilisant le protocole WAC peuvent ne pas terminer la configuration Le clavier se fermait lors de l’ajout d’une liste dans Rappels lors de l’utilisation de VoiceOver



iOS 14.3 est en cours de déploiement sans fil et devrait bientôt atteindre les iPhone 6 et les modèles plus récents. Mais si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez vérifier manuellement la mise à jour en vous dirigeant vers le Réglages > Général > Mise à jour logicielle menu sur votre appareil.

