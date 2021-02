Apple a lancé l’année dernière l’iPhone 12 Mini en tant qu’offre d’entrée de gamme de la série iPhone 12. L’iPhone 12 Mini a été lancé afin d’offrir aux gens un appareil de niveau phare avec un facteur de forme compact – une recette qui était considérée comme infaillible en termes de vente. Ce plan, cependant, n’était pas exactement prévu pour Apple, car les ventes de l’iPhone 12 Mini ont été décevantes jusqu’à présent.

Les rapports montrent des ventes décevantes, mais les signes se manifestent depuis la phase des précommandes

Récemment, un analyste de JP Morgan a modifié les prévisions pour l’iPhone 12 Mini alors que la demande pour le smartphone continue de voir une tendance faible. Le rapport de l’analyste William Yang a réduit de 11 millions d’unités les prévisions de production de l’iPhone 12 Mini et a affirmé qu’Apple pourrait arrêter la production de l’iPhone 12 Mini d’ici le deuxième trimestre de cette année si les ventes ne ne lève pas les yeux. Un rapport distinct de Counterpoint Research a également révélé que l’iPhone 12 Mini avait enregistré des ventes décevantes. Il a déclaré que l’iPhone 12 Mini ne représentait que 5% du total des ventes de la série iPhone 12 au cours de la première moitié de janvier aux États-Unis.

Maintenant, ces rapports montrent une tendance continue depuis que le géant basé à Cupertino a lancé les smartphones de la série iPhone 12. En octobre 2020, quelques jours après le lancement de la série iPhone 12, l’analyste Apple Ming-Chi Kuo avait déclaré que l’iPhone 12 Pro est l’appareil qui stimulera les ventes d’iPhone cette année, sur la base des précommandes de la série iPhone 12. . Kuo avait alors déclaré que l’iPhone 12 Mini ne pouvait rapporter que 10% – 15% des ventes, en dessous des attentes initiales de 20% à 25%.

Ventes décevantes malgré le meilleur trimestre pour l’activité iPhone

Il est important de noter qu’Apple a déclaré le mois dernier un chiffre d’affaires trimestriel de 65,60 milliards de dollars de son activité iPhone au cours du dernier trimestre – le meilleur chiffre d’affaires iPhone de l’entreprise. Étant donné que les ventes de l’iPhone 12 Mini sont restées décevantes malgré le meilleur trimestre d’Apple en termes de revenus d’iPhone, il y a peu d’espoir que les ventes de l’iPhone plus petit reprennent dans un proche avenir.

Est-ce la batterie? Est-ce la taille de l’écran?

Maintenant, si l’iPhone 12 Mini est un bon smartphone, il est en grande partie ignoré par les acheteurs potentiels en raison de sa petite taille, les utilisateurs de smartphones ayant montré une tendance à passer à des appareils plus grands afin de consommer du contenu sur leur smartphone. Un autre facteur est que l’iPhone 12 Mini fait des compromis sur la taille de la batterie au profit d’un facteur de forme plus petit. Maintenant, bien que cela ne se traduise pas par une grande différence dans le monde réel, étant donné la réputation d’Apple en termes d’autonomie de la batterie sur iPhone, les gens sont généralement sceptiques quant à la batterie plus petite. Dans notre examen de l’iPhone 12 Mini, l’autonomie de la batterie du smartphone s’est avérée suffisamment décente pour durer toute une journée.