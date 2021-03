L’iPhone 11 d’Apple est disponible au prix effectif de Rs 41 900 dans le cadre d’une offre Holi à durée limitée du revendeur Apple Imagine. L’offre est applicable aux acheteurs des magasins Imagine en ligne et hors ligne. Imagine a également introduit des réductions sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Mini lors de sa vente Holi. Lors de la vente, les acheteurs de l’iPhone 11 peuvent bénéficier d’une remise en argent de 5 000 Rs ainsi que d’accessoires d’une valeur allant jusqu’à 8 000 Rs, ce qui fait baisser le prix de 13 000 Rs. Si les utilisateurs optent pour l’échange, ils obtiendront un bonus d’échange supplémentaire de 3 000 Rs, ce qui ramènera le prix à 38 900 Rs. Le détaillant Apple vend également l’iPhone 12 Mini à un prix effectif de Rs 48 900 et l’iPhone 12 à un prix effectif de Rs 65 900 lors de sa vente Holi.

L’offre est valable pour les acheteurs sur le site Web Imagine et sur la boutique hors ligne. Il n’y a pas de clarté sur la durée de validité de l’offre, mais le remboursement HDFC n’est applicable que jusqu’au 27 mars. Outre les iPhones, la vente Imagine Holi offre également des réductions sur les MacBook Air et MacBook Pro équipés de pouce). Au cours de la vente, la variante de stockage de 512 Go du MacBook Air est vendue au prix effectif de Rs 98900, et la variante de stockage MacBook Pro (13 pouces) 512 Go va pour Rs 1,22,900. Imagine a annoncé un cashback Rs 6 000 HDFC sur MacBook Air et 7 000 Rs cashback sur MacBook Pro (13 pouces). En dehors de cela, le détaillant offre des accessoires d’une valeur allant jusqu’à Rs 13000 avec les ordinateurs portables MacBook équipés de M1.

L’iPhone 11 a été lancé en 2019 en tant qu’offre iPhone d’entrée de gamme du géant basé à Cupertino et est depuis l’un des modèles les plus populaires de son segment de prix. L’iPhone 11 est également devenu le smartphone le plus vendu de 2020, selon la société d’études de marché Omdia. Il est livré avec un écran Liquid Retina de 6,10 pouces et est alimenté par le chipset A13 Bionic d’Apple. Il existe une configuration à double caméra arrière sur l’iPhone 11 qui comprend deux capteurs de 12 mégapixels. Le smartphone est disponible dans des couleurs attrayantes comme le noir, le vert, le rouge (PRODUCT), le violet, le jaune et le blanc.