Apple iPad Pro avec mini-écran LED pourrait être lancé en mars, avec le même design que son prédécesseur

Apple lancerait l’iPad Pro de nouvelle génération en mars de cette année. Après avoir partagé quelques détails sur l’iPad de neuvième génération cette semaine, la publication japonaise MacOtakara affirme que le nouvel iPad Pro comportera un écran de 12,9 pouces avec un panneau Mini-LED, ce qui est conforme aux rumeurs précédentes. De plus, l’iPad Pro 2021 aurait le même design que son prédécesseur. Notamment, Apple a lancé l’édition 2020 de l’iPad Pro en deux tailles (11 pouces et 12,9 pouces) avec scanner LiDAR et chipset A12Z Bionic en mars de l’année dernière.

Le rapport ajoute que le module de caméra arrière de l’iPad Pro 2021 serait également similaire à celui inclus dans l’iPad Pro 2020, mais sans l’objectif saillant. Corroborant les rumeurs précédentes, le rapport affirme en outre que le modèle Pro 12,9 pouces pourrait avoir un corps plus épais pour accueillir un nouvel écran Mini-LED. Notamment, Apple réduirait de deux tiers le nombre de trous de haut-parleurs dans la nouvelle gamme, et leur position a également changé. La technologie d’affichage Mini-LED utilise l’écran LCD et offre une luminosité et un contraste améliorés avec une efficacité énergétique améliorée et des risques de brûlure réduits. Apple aurait également dévoilé de nouveaux modèles d’iPad Pro avec le panneau OLED plus tard cette année. La société a utilisé des écrans OLED dans les modèles précédents d’iPhone 12.

Pour rappel, les modèles iPad Pro 2020 sont livrés avec un appareil photo large de 12 mégapixels et un appareil photo ultra-large de 10 mégapixels en plus du capteur LiDAR. Son prix en Inde commence à Rs 71 900 pour le modèle 11 pouces, tandis que la variante 12 pouces a un prix de départ de Rs 89 900. Pendant ce temps, le nouvel iPad d’entrée de gamme de 9e génération aura le même écran de 10,2 pouces que l’iPad de 8e génération, mais sera plus mince et plus léger que la version précédente. MacOtakara avait affirmé que le prochain iPad 9 serait probablement basé sur l’iPad Air de troisième génération.