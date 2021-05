Apple iPad Pro 12.9 (2021) fait des tours autour de la concurrence dans Geekbench

Les nouveaux iPad Pro 11 (2021) et 12.9 (2021) alimentés par M1 d’Apple sortiront dans quelques semaines, mais les premiers résultats de Geekbench sont déjà publiés – et ils sont assez impressionnants. Le benchmark a été exécuté sur un iPad 12.9 Pro (2021) avec 16 Go de RAM.

Les performances monocœur sont comparables à celles du chipset Apple A14 de la série iPhone 12, ils utilisent les mêmes cœurs après tout. Cependant, le M1 en a quatre gros contre deux dans les téléphones, ce qui fait une énorme différence dans le test multicœur.

L’examen des meilleurs chipsets disponibles pour Android montre qu’Apple a une avance considérable. Nous avons également inclus certains ordinateurs portables x86 comme le Surface 4 avec un Intel Core i7-1185G7 ou un HP ProBook x360 G8 avec un AMD Ryzen 7 5800U à titre de comparaison (les deux sont dans la classe 15W, mais ont des modes TDP plus élevés).

GeekBench 5 (monocœur)

Plus c’est mieux

iPad Pro 12.9 (2021) (Apple M1)

1727

iPhone 12 Pro Max (Apple A14)

1606

Microsoft Surface 4 (i7-1185G7)

1513

HP ProBook x360 G8 (Ryzen 5800U)

1431

Téléphone ROG 5 (S888, mode X + FAN)

1127

OnePlus 9 Pro (Snapdragon 888)

1126

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon 888)

1109

Galaxy S21 Ultra (Exynos 2100)

1107

Huawei Mate X2 (Kirin 9000 5G)

956

GeekBench 5 (multicœur)

Plus c’est mieux

HP ProBook x360 G8 (Ryzen 5800U)

7376

iPad Pro 12.9 (2021) (Apple M1)

7270

Microsoft Surface 4 (i7-1185G7)

5747

iPhone 12 Pro Max (Apple A14)

4240

Téléphone ROG 5 (S888, mode X + FAN)

3745

OnePlus 9 Pro (Snapdragon 888)

3636

Galaxy S21 Ultra (Exynos 2100)

3518

Huawei Mate X2 (Kirin 9000 5G)

3389

Galaxy S21 Ultra (Snapdragon 888)

3244

Remarque: passez la souris sur le nom de l’appareil (ou appuyez dessus si vous êtes sur mobile) pour voir plus de détails sur le chipset.

C’est assez impressionnant ce qu’Apple a réalisé. Et il aurait commencé la production en série d’un nouveau chipset plus puissant – l’Apple M1X ou M2. Cela sera construit sur une version raffinée du nœud 5 nm de TSMC, qui apportera des améliorations itératives, mais plus important encore, la nouvelle puce aura un nombre de cœurs plus élevé. Le nombre exact n’est pas encore certain, mais Apple pourrait bientôt avoir quelque chose qui rivalise avec les processeurs de bureau d’Intel et d’AMD.

