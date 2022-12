Apple iPad (2022) subit le démontage d’iFixit

L’iPad de dixième génération a été lancé en octobre avec un look et des spécifications repensés qui ressemblent étroitement à l’iPad Air de quatrième génération à partir de 2020. Le nouvel iPad de base a été soumis à un démontage par iFixit qui a révélé des éléments intéressants, comme pourquoi il manque de prise en charge pour le second- gen Apple Pencil et le degré de difficulté des réparations.

Le retrait de l’écran LCD Liquid Retina IPS de 10,6 pouces non laminé révèle une disposition interne presque identique à celle de l’iPad Air 2020. La principale différence est que le nouvel iPad 2022 apporte une caméra selfie placée horizontalement – ​​la première sur n’importe quel iPad et cette décision ne laisse aucun espace pour les aimants utilisés sur d’autres iPad pour aider à fixer l’Apple Pencil 2.

Le démontage montre également que la carte mère est collée au châssis tandis que le câble ruban USB-C est soudé, ce qui rend extrêmement difficile les réparations. Regardez la vidéo complète ci-dessous.

