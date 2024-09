Apple iOS 17.7 ou iOS 18 Nouveau logiciel iPhone : devriez-vous effectuer une mise à niveau ?

Vous attendez une longue période pour une nouvelle mise à jour du logiciel de l’iPhone et deux arrivent en même temps. Apple a publié iOS 18 et iOS 17.7 au même moment, le lundi 16 septembre. L’une est la toute nouvelle mise à jour de nouvelle génération et l’autre, iOS 17.7, est davantage une mise à jour de sécurité pour ceux qui veulent garder leur iPhone en sécurité mais ne veulent pas faire confiance à la première version d’une nouvelle version importante. Je vais parler des deux ici et j’ai attendu un peu plus longtemps cette fois-ci, car avec un grand nombre de téléchargements, cela peut signifier une attente plus longue et les problèmes de mise à jour peuvent peut-être prendre plus de temps à apparaître.

Je mettrai à jour cet article au cours de la semaine prochaine pour tenir compte des problèmes qui pourraient survenir, alors n’hésitez pas à le consulter régulièrement. L’évaluation finale aura lieu le jeudi 26 septembre.

iOS 17.7 et iOS 18 sont arrivés. Faut-il les mettre à jour ? AFP via Getty Images

À qui s’adresse-t-il et comment l’obtenir ?

Apple iOS 17.7 est compatible avec tous les iPhones pouvant exécuter iOS 17, c’est-à-dire les appareils à partir de l’iPhone XS. Et, juste pour rendre votre choix un peu plus difficile, iOS 18 est disponible exactement pour la même gamme d’iPhone.

Les mises à jour sont disponibles automatiquement, mais vous constaterez peut-être que vous les avez sur votre iPhone plus tôt si vous cliquez sur Paramètres, puis sur Général, puis sur Mise à jour du logiciel.

De quoi s’agit-il

iOS 18 propose de nombreuses nouveautés, notamment en prévision de la sortie d’Apple Intelligence en octobre. iOS 17.7 en propose un peu moins, mais il y a encore beaucoup de mises à jour de bugs, comme l’explique Kate O’Flaherty, collaboratrice principale de Forbes, ici.

Sécurité d’Apple iOS 17.7 et iOS 18

Les problèmes de sécurité sont les mêmes dans les deux versions. Ils incluent des correctifs pour le noyau, qui est au cœur absolu du système d’exploitation, des problèmes dans les raccourcis, un dans les comptes de messagerie et plus encore. Bien que la plupart soient mineurs, il n’existe pas de problème de sécurité sans valeur. En cas de doute, iOS 17.7 est une bonne solution.

Réactions initiales

Très positif, en un mot. Un utilisateur a déclaré qu’iOS 17.7 était « doux comme du beurre et froid comme de la glace même pendant les mises à jour ». Le côté froid, je pense, fait référence au fait que l’iPhone ne surchauffe pas comme cela peut arriver lors de certaines mises à jour. Un autre a commenté à propos d’iOS 18 : « Une nouvelle version est presque toujours à mi-chemin entre la version bêta et la version stable. » À propos d’iOS 18, beaucoup étaient satisfaits, en disant des choses comme : « 18.0 est étonnamment stable sur mon 13 Pro Max si cela peut aider. »

Verdict initial d’Apple sur iOS 17.7 et iOS 18 : mise à jour

Les choses se présentent remarquablement bien jusqu’à présent, même si je surveillerai de près la situation au cours de la semaine à venir. Si vous n’êtes pas sûr de l’iOS 18, optez définitivement pour iOS 17.7. Ces fonctionnalités d’iOS 18 vous attendront lorsque vous serez prêt. Veuillez revenir jeudi prochain.