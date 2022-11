Apple iOS 16.2 Beta 3 apporte de nouvelles options AOD

Apple a ajouté de nouvelles options à Always On Display (AOD) sur l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max avec la dernière version iOS 16.2 Beta 3. La version iOS 16.2 Beta 3 apporte trois options de case à cocher pour AOD avec la possibilité de masquer votre fond d’écran et de désactiver les notifications.







Options AOD iOS 16.2 bêta 3

Lorsque l’option de fond d’écran est désactivée, le téléphone passe à un écran noir en mode AOD. Les utilisateurs verront toujours l’heure, la date et tous les widgets qu’ils ont définis. Cette approche, qui est l’option par défaut sur la plupart des appareils Android, devrait améliorer l’endurance de la batterie pour les utilisateurs de la série iPhone 14 Pro. La désactivation des notifications réduira encore l’encombrement sur l’écran AOD et affichera simplement l’heure, la date et les widgets.

L’iOS 16.2 Beta 3 officiel est maintenant disponible pour les testeurs et arrive à 679 Mo. Il contient diverses corrections de bogues et améliorations que vous pouvez consulter dans les notes de version officielles. ici.

