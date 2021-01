Apple Inc a déclaré mercredi qu’il investissait 60 millions de dollars dans une nouvelle série de projets visant à lutter contre le racisme systémique, y compris sa première incursion dans le financement de capital-risque pour soutenir les entrepreneurs de couleur.

Apple a déclaré qu’il investirait 10 millions de dollars dans un fonds avec Harlem Capital, une société de capital-risque de démarrage basée à New York, dans le but d’aider à financer 1000 entreprises sur 20 ans. Apple investira 25 millions de dollars dans le Clear Vision Impact Fund de Siebert Williams Shank, qui fournit un financement aux petites et moyennes entreprises, en mettant l’accent sur les entreprises appartenant à des minorités.

Apple deviendra un partenaire limité dans les fonds à la fois.

«Il y a un manque de diversité parmi le capital-risque et les bailleurs de fonds bancaires», a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales d’Apple, à Reuters. «Nous avons cherché où nous pensions qu’il y avait une opportunité pour nos ressources de faire de bonnes choses.»

Ces efforts font partie de l’initiative d’Apple pour l’égalité raciale et la justice de 100 millions de dollars annoncée l’année dernière après les meurtres de Breonna Taylor et George Floyd, deux Noirs tués par la police.

Apple contribue à hauteur de 25 millions de dollars au Propel Center, un établissement de 50 000 pieds carrés à Atlanta où, historiquement, les collèges et universités noirs collaboreront à des programmes d’entrepreneuriat, de développement d’applications et d’autres sujets. Le fabricant d’iPhone met en place deux programmes de subventions pour aider à concevoir des programmes d’études en silicium et en génie matériel pour les écoles historiquement noires.

Apple créera également une académie de développement d’applications à Detroit, sa première aux États-Unis. L’académie propose un cours gratuit de 10 à 12 mois et visera à enseigner à 1000 étudiants par an des compétences en codage, en conception et en marketing. L’installation de Detroit travaillera avec la Michigan State University.

«Nous voulions voir plus de développeurs noirs et bruns», a déclaré Jackson, notant qu’Apple travaillait depuis longtemps avec des écoles historiquement noires. «Ils ont tendance à se concentrer sur la partie sud-est des États-Unis. Mais Detroit compte plus de 50 000 petites entreprises appartenant à des Noirs et des Marrons. Et il nous a donc semblé qu’il y avait une opportunité entrepreneuriale.