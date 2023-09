Apple invente un moyen d’utiliser ses montres d’une seule main | L’impression des États-Unis

Lorsque vous utilisez une montre, vous utilisez normalement votre main opposée pour appuyer sur les boutons, l’écran ou la couronne rotative, mais conçue pour les personnes qui ne pouvaient pas utiliser cette main, Apple a inventé il y a des années des moyens permettant à ses montres de reconnaître les gestes de la main qui porte la montre. regardez comme si vous fermiez le poing ou touchiez deux doigts pour que toutes ses fonctions soient accessibles. Aujourd’hui, Apple a perfectionné le système – appelé Double Tap – pour ses nouvelles montres, Apple Watch Ultra 2 et Apple Watch Series 9, dont la puce S9 avancée permet à ces opérations d’être plus agiles et pour tout le monde. Avec eux, deux mains ne sont plus nécessaires pour les utiliser.

Double Tap peut être utilisé pour répondre ou mettre fin à un appel téléphonique, lire ou mettre en pause de la musique, arrêter une minuterie, répéter une alarme, prendre une photo de votre iPhone à distance et des fonctions plus complexes telles que le passage à la nouvelle vue d’altitude. depuis l’application Compass afin que vous puissiez voir l’altitude relative des waypoints enregistrés.



Appuyez deux fois avec vos doigts pour raccrocher sur une Apple Watch Series 9 Manzana

Pour réaliser cette nouvelle forme naturelle, deux doigts se touchant deux fois, Apple a combiné plusieurs technologies. Le moteur neuronal de la puce S9 est essentiel. L’intelligence artificielle traite les données de l’accéléromètre, du gyroscope et du capteur optique qui capturent les données de fréquence cardiaque afin de détecter les petits changements dans la circulation sanguine lorsque vous bougez vos doigts. Le résultat semble magique et Apple a expliqué que le geste serait disponible via une mise à jour du système d’exploitation watchOS 10 à partir d’octobre.

Les principaux changements apportés à l’Apple Watch Ultra 2 se trouvent à l’intérieur. L’écran atteint désormais une luminosité énorme, 3 000 nits, ce qui représente 50 % de plus que la première génération. Cet écran est le plus lumineux jamais conçu par Apple. On le voit avec une grande netteté en plein soleil. La société Apple a intégré Siri dans l’appareil afin que les consultations de fitness et de santé n’utilisent pas de connexions externes et préservent donc totalement la confidentialité. Son prix en Espagne est de 899 euros.



Apple Watch série 9 Manzana

L’Apple Watch Series 9 se distingue par le fait qu’elle intègre la même puce encapsulée S9 et un écran qui atteint une luminosité de 2 000 nits, soit le double de ce que la génération précédente avait réalisé. Il peut utiliser des fonctionnalités comme Double Tap et, comme les autres produits de l’entreprise, il ajoute une nouvelle puce ultra-large bande appelée U2 qui rend les fonctions de recherche d’un autre appareil très précises. Les prix de la série 9 commencent à 449 euros en Espagne.

Apple assure que « certaines combinaisons de boîtiers et de bracelets de l’Apple Watch Ultra 2, de l’Apple Watch SE et de la nouvelle Apple Watch Series 9 deviennent les premiers produits Apple neutres en carbone ». La déclaration, qui fait partie du plan de l’entreprise visant à atteindre la neutralité des émissions de CO2 d’ici 2030, repose sur la réduction des émissions des trois principales sources de gaz à effet de serre : les matériaux, l’électricité et les transports. . L’entreprise californienne assure que « la petite quantité de déchets restants est compensée par des crédits carbone de haute qualité issus de projets durables ».