Apple introduit une option pour masquer le fond d’écran lorsque l’affichage Always-On est activé avec iOS 16.2

Apple a déployé iOS 16.2, introduisant une nouvelle option pour masquer le fond d’écran et/ou les notifications lorsque l’affichage Always-On est activé sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, rendant l’écran plus sombre et moins accrocheur lorsque l’affichage Always-On l’affichage est dans un état actif.

L’affichage Always-On de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max a été fortement comparé aux écrans de ses homologues Android. Dans la plupart des cas, les utilisateurs se sont plaints que l’affichage permanent n’est pas assez sombre lorsqu’il est actif, laissant beaucoup critiquer l’affichage pour être trop lumineux en mode veille.

Avec iOS 16.2, Apple a ajouté une nouvelle bascule à l’application Paramètres qui permet aux utilisateurs de choisir s’ils souhaitent masquer le fond d’écran et/ou les notifications lorsque l’écran de verrouillage est laissé inactif. Lorsqu’elle est activée, cette option n’affichera que l’heure et les widgets sur l’écran de verrouillage.

Avec l’affichage Always-On activé, l’iPhone fonctionnera avec un taux de rafraîchissement aussi bas que 1 Hz avec un nouveau mode basse consommation, qui aide à préserver la durée de vie de la batterie lorsque l’appareil est inactif, tout en affichant les informations de l’écran de verrouillage.