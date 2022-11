Apple intensifie ses efforts sur les logiciels de réalité mixte en vue du lancement de 2023

Selon les rumeurs, Apple présenterait son propre casque de réalité mixte en 2023, et les derniers rapports ont révélé que Cupertino était sur la dernière ligne droite. Le plus gros problème auquel l’entreprise est confrontée est le contenu et les logiciels, Mark Gurman de Bloomberg révèle, et il existe maintenant des offres d’emploi pour les personnes travaillant dans le groupe de développement technologique, qui travaille sur le casque.







Croquis du casque Apple VR (Image : L’information)

Les principaux dirigeants, anciens et actuels, sont déplacés vers le projet de réalité mixte, nommé Oak. Dave Scott, ancien cadre supérieur d’Apple qui travaillait dans l’équipe des voitures autonomes, est maintenant acquis pour rejoindre l’équipe des casques. Yaniv Gur, qui a travaillé avec Apple pendant 20 ans en tant que directeur principal de l’ingénierie, est également en train d’être transféré pour “développer une suite d’applications de productivité”.

Apple recherche des personnes capables de travailler à la création «d’outils et de cadres permettant des expériences connectées dans un monde de réalité mixte 3D», ainsi que «qui peuvent créer du contenu numérique pour des environnements de réalité augmentée et virtuelle».

Le nouveau casque de réalité mixte est susceptible de concurrencer ce que Facebook fait avec son métaverse. Le lancement de ce produit l’année prochaine aura un prix extrêmement élevé et sera initialement destiné aux utilisateurs professionnels et aux développeurs.

La source