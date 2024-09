Apple Intelligence sera disponible dans davantage de langues au cours de l’année prochaine

La liste des langues prises en charge par Apple Intelligence s’est un peu allongée. Après un lancement en octobre en anglais américain, Apple affirme que son ensemble de fonctionnalités d’IA sera disponible en allemand, italien, coréen, portugais, vietnamien et « d’autres » au cours de l’année à venir. La société publie cette nouvelle quelques jours seulement avant l’arrivée de l’iPhone 16, le téléphone conçu pour l’IA qui n’aura aucune fonctionnalité d’IA au lancement.

L’ensemble des fonctionnalités d’intelligence artificielle d’Apple s’étendra pour inclure l’anglais localisé au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande en décembre, l’Inde et Singapour rejoignant le mix l’année prochaine. plans déjà annoncés pour soutenir également le chinois, le français, le japonais et l’espagnol l’année prochaine.