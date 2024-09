Apple Intelligence sera disponible dans ces 7 pays supplémentaires l’année prochaine

Apple Intelligence sera disponible en anglais américain uniquement à la sortie d’iOS 18.1 en octobre, mais d’autres langues seront ajoutées au cours de l’année prochaine. Les fonctionnalités sont compatibles avec tous les modèles d’iPhone 15 Pro ou d’iPhone 16.



Apple a déclaré aux publications y compris Le Verge qu’Apple Intelligence prendra en charge les langues suivantes, non annoncées auparavant, en 2025 :

Apple avait précédemment annoncé que la prise en charge de l’anglais en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni serait ajoutée en décembre (probablement avec iOS 18.2), et que la prise en charge du chinois, du français, du japonais et de l’espagnol serait ajoutée l’année prochaine.

iOS 18.1 est déjà disponible en version bêta pour les développeurs et comprend des fonctionnalités Apple Intelligence telles que des outils d’écriture pour la relecture de texte, des résumés de notifications, des réponses suggérées dans l’application Messages, la possibilité d’enregistrer et de transcrire des appels téléphoniques et un nouvel outil « Nettoyer » dans l’application Photos qui peut supprimer rapidement des objets d’une photo.

Voici la liste complète des pays désormais connus :

Chine (2025)

France (2025)

Japon (2025)

Espagne (2025)

Inde (2025)

Singapour (2025)

Allemagne (2025)

Italie (2025)

Corée du Sud (2025)

Portugal (2025)

Vietnam (2025)

En raison du Digital Markets Act, Apple Intelligence ne sera pas disponible sur l’iPhone et l’iPad dans l’UE, les fonctionnalités étant limitées aux Mac équipés de la puce M1 ou plus récente. Apple a déclaré qu’il discutait de cette question avec la Commission européenne.