Apple Intelligence promet une meilleure confidentialité de l’IA. Voici comment cela fonctionne réellement

Apple met à disposition du public chaque build de production du serveur PCC pour inspection afin que les personnes non affiliées à Apple puissent vérifier que PCC fait (et ne fait pas) ce que l’entreprise prétend, et que tout est mis en œuvre correctement. Toutes les images du serveur PCC sont enregistrées dans un journal d’attestation cryptographique, essentiellement un enregistrement indélébile des revendications signées, et chaque entrée comprend une URL permettant de télécharger cette build individuelle. PCC est conçu pour qu’Apple ne puisse pas mettre un serveur en production sans l’enregistrer. Et en plus d’offrir de la transparence, le système fonctionne comme un mécanisme d’application crucial pour empêcher les mauvais acteurs de configurer des nœuds PCC malveillants et de détourner le trafic. Si une build de serveur n’a pas été enregistrée, les iPhones n’enverront pas de requêtes ou de données Apple Intelligence.

PCC fait partie du programme de recherche de bugs d’Apple, et les vulnérabilités ou les erreurs de configuration découvertes par les chercheurs pourraient donner droit à des récompenses en espèces. Apple affirme cependant que depuis que la version bêta d’iOS 18.1 est disponible fin juillet, personne n’a encore trouvé de faille dans PCC. L’entreprise reconnaît cependant qu’elle n’a mis à disposition les outils d’évaluation de PCC qu’à un groupe restreint de chercheurs jusqu’à présent.

Plusieurs chercheurs en sécurité et cryptographes ont déclaré à WIRED que le Cloud Compute privé semblait prometteur, mais qu’ils n’avaient pas encore consacré beaucoup de temps à l’étudier de plus près.

« Construire des serveurs Apple Silicon dans le centre de données alors que nous n’en avions pas auparavant, et créer un système d’exploitation personnalisé pour fonctionner dans le centre de données a été un énorme défi », explique Federighi. Il ajoute que « la création du modèle de confiance dans lequel votre appareil refusera d’envoyer une requête à un serveur à moins que la signature de tous les logiciels exécutés par le serveur n’ait été publiée dans un journal de transparence était certainement l’un des éléments les plus uniques de la solution, et totalement essentiel au modèle de confiance ».

En réponse aux questions sur le partenariat d’Apple avec OpenAI et l’intégration de ChatGPT, la société souligne que les partenariats ne sont pas couverts par le PCC et fonctionnent séparément. ChatGPT et d’autres intégrations sont désactivés par défaut et les utilisateurs doivent les activer manuellement. Ensuite, si Apple Intelligence détermine qu’une demande serait mieux satisfaite par ChatGPT ou une autre plateforme partenaire, il avertit l’utilisateur à chaque fois et lui demande s’il souhaite continuer. De plus, les utilisateurs peuvent utiliser ces intégrations tout en étant connectés à leur compte pour un service partenaire comme ChatGPT ou peuvent les utiliser via Apple sans se connecter séparément. Apple a déclaré en juin qu’une autre intégration avec Gemini de Google était également en cours.

Apple a annoncé cette semaine qu’en plus du lancement en anglais américain, Apple Intelligence serait disponible en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni en décembre. La société a également déclaré que la prise en charge de langues supplémentaires, notamment le chinois, le français, le japonais et l’espagnol, serait abandonnée l’année prochaine. La question de savoir si cela signifie qu’Apple Intelligence sera autorisée en vertu de la loi sur l’IA de l’Union européenne et si Apple sera en mesure de proposer le PCC sous sa forme actuelle en Chine est une autre question.

« Notre objectif est de mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour offrir les meilleures fonctionnalités à nos clients partout où nous le pouvons », explique Federighi. « Mais nous devons respecter les réglementations et il existe des incertitudes dans certains environnements que nous essayons de résoudre afin de pouvoir proposer ces fonctionnalités à nos clients le plus rapidement possible. Nous essayons donc de le faire. »

Il ajoute qu’à mesure que l’entreprise étend sa capacité à effectuer davantage de calculs Apple Intelligence sur l’appareil, elle pourra peut-être utiliser cela comme solution de contournement sur certains marchés.

Ceux qui auront accès à Apple Intelligence auront la possibilité de faire bien plus que ce qu’ils pouvaient faire avec les versions précédentes d’iOS, depuis l’utilisation d’outils d’écriture jusqu’à l’analyse de photos. Federighi raconte que sa famille a récemment fêté l’anniversaire de leur chien avec une création Image Playground générée par Apple Intelligence et partagée en exclusivité avec WIRED. Mais si l’IA d’Apple est censée être aussi utile et invisible que possible, les enjeux sont incroyablement élevés pour la sécurité de l’infrastructure qui la sous-tend. Alors, comment se passe la situation jusqu’à présent ? Federighi résume la situation sans hésitation : « Le déploiement du Private Cloud Compute s’est déroulé sans incident. »

Mise à jour le 11 septembre 2024 à 21 h HAE : Cette histoire a été mise à jour avec des éclaircissements sur l’image générée par Apple Intelligence que Federighi a créée pour l’anniversaire de son chien et une confirmation supplémentaire qu’elle est un très bon chien.