Apple Intelligence prendra en charge l’allemand, l’italien, le coréen, le portugais et le vietnamien en 2025

Apple a annoncé mercredi que son offre d’IA générative serait disponible dans encore plus de langues en 2025. Les nouveaux ajouts à Apple Intelligence incluent l’anglais (Inde), l’anglais (Singapour), l’allemand, l’italien, le coréen, le portugais, le vietnamien et « d’autres » qui n’ont pas encore été annoncés.

La fonctionnalité sera lancée en anglais américain, lorsqu’elle arrivera dans le cadre de la mise à jour iOS 18.1. La société avait précédemment annoncé que la prise en charge de l’anglais localisé pour l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni arriverait plus tard en 2024, tandis que la prise en charge du chinois, du français, du japonais et de l’espagnol arriverait en 2025.

Il est toutefois à noter qu’Apple Intelligence est bloquée sur deux marchés majeurs au moment de son lancement. En raison de problèmes réglementaires liés au Digital Markets Act, elle ne sera pas lancée sur l’iPhone ou l’iPad dans l’UE. La société a toutefois déclaré à TechCrunch qu’elle discutait actuellement de la question avec la Commission européenne. Elle souligne également qu’Apple Intelligence est actuellement disponible dans l’UE via la version bêta pour développeurs de macOS Sequoia 15.1.

Un problème encore plus grave se pose en Chine, où Apple doit faire face à la réglementation locale concernant les modèles d’IA générative. L’entreprise affirme également être engagée dans des discussions sur Apple Intelligence sur ce marché crucial.