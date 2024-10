Apple Intelligence Image Playground et Genmoji actuellement en liste d’attente pour certains des premiers testeurs

Avis de liste d’attente pour la création d’images. | Crédit de composition — PhoneArena

Apple semble adopter une approche prudente quant au déploiement de ses nouveaux outils de création d'images, Image Wand, Genmoji et Image Playground, en iOS 18.2. Dans la version bêta du développeur récemment déployée, la société limitera l'accès à ces fonctionnalités et informera les développeurs lorsqu'elles seront disponibles pour les tests. Cette approche de liste d'attente est similaire à la manière dont Apple a limité l'accès à l'ensemble initial de fonctionnalités Apple Intelligence dans iOS 18.1.

Lors de la mise à jour vers iOS 18.2, les développeurs et les testeurs verront une nouvelle application Image Playground apparaître sur leurs iPhones. De plus, ces testeurs peuvent manifester leur intérêt à tester certaines nouvelles fonctionnalités graphiques. Il s’agit notamment de l’application Image Playground susmentionnée, de l’intégration d’Image Playground avec Messages ou Freeform, de l’intégration de Genmoji dans le clavier emoji et d’Image Wand dans la palette d’outils Apple Pencil dans Notes.