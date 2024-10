Apple Intelligence est prêt à être lancé : cela signifie-t-il qu’il est temps d’acquérir un iPhone 16 ?

iOS 18.1 arrive la semaine prochaine, lançant officiellement les premières fonctionnalités Apple Intelligence sur les appareils capables de prendre en charge la suite d’outils basés sur l’IA. Alors naturellement, cela va déclencher de nombreuses mises à niveau de l’iPhone 16, puisque les modèles qu’Apple a publiés cet automne sont les seuls iPhones en dehors de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max qui seront capables d’exécuter les nouvelles fonctionnalités. Droite?

Pas exactement.

« Certains analystes ont même avancé des affirmations douteuses selon lesquelles Apple Intelligence était déjà en train de créer une ‘révolution de consommation de l’IA’ qui allait ‘déclencher une période de fêtes massive' », Mark Gurman de Bloomberg a écrit dans une chronique récente soulignant que les efforts d’Apple en matière d’IA ont environ deux ans de retard sur la concurrence. « Mais la gloire de l’IA d’Apple est encore loin. Si le nouvel iPhone est un succès cette année, ce sera probablement grâce à tout sauf à l’IA. »

L’analyste Ming-Chi Kuo est également pessimiste quant à un boom des ventes inspiré par Apple Intelligence, citant les récentes réductions de production qui affectent principalement les modèles non iPhone 16 Pro. « Je pense qu’Apple est le mieux placé pour réussir dans le domaine de l’IA sur appareil, et je suis confiant dans le potentiel à long terme d’Apple Intelligence pour devenir un service payant populaire », a écrit Kuo dans un article de blog sur Medium. « Cependant, une croissance significative des livraisons d’iPhone nécessitera probablement davantage d’innovation matérielle pour accompagner ce développement de l’IA. »

Ce n’est peut-être pas le lancement d’Apple Intelligence dont rêvaient les gens, en particulier ceux employés au siège d’Apple. Mais ce n’est pas tout à fait surprenant étant donné qu’iOS 18.1 n’est que la première étape d’un processus de déploiement d’Apple Intelligence qui devrait durer jusqu’à l’année prochaine.

« Apple a fait d’Apple Intelligence un élément clé de son marketing et de sa publicité pour l’iPhone 16, il devrait donc y avoir un certain impact sur les ventes lorsqu’il arrivera », a déclaré Avi Greengart de Techsponential lorsque je lui ai demandé s’il était probable que le lancement d’Apple Intelligence apporterait un pic des ventes d’iPhone 16. « Mais il existe de nombreuses définitions de ‘quand Apple Intelligence arrivera’. »

Ce qu’iOS 18.1 offre

Apple a pris la décision inhabituelle de publier une version bêta d’iOS 18.1 avant le lancement officiel d’iOS 18, avec l’idée de mettre les fonctionnalités Apple Intelligence entre les mains des développeurs le plus rapidement possible. Une version bêta publique a suivi en septembre peu de temps après l’arrivée de la mise à jour iOS 18.

Vous ne trouverez pas toutes les fonctionnalités Apple Intelligence dans iOS 18.1. La mise à jour inclut des outils d’écriture qui fonctionnent dans n’importe quelle application où il y a une saisie au clavier, y compris les offres tierces. Vous pouvez utiliser des outils d’écriture pour obtenir des suggestions de relecture, essayer différents tons ou rendre le texte plus concis. Vous pouvez également sélectionner du texte pour obtenir des résumés, avec des fonctionnalités de résumé également ajoutées à Safari, Mail et à l’application Notes, où vous pouvez résumer les transcriptions de clips audio et les transcriptions d’appels téléphoniques.

Mail voit d’autres changements influencés par Apple Intelligence sous la forme de réponses intelligentes aux messages et d’une fonctionnalité de boîte de réception prioritaire qui affiche les messages avec des délais en haut de votre boîte de réception. Au lieu d’afficher les premières phrases d’un message, votre boîte de réception affiche désormais un résumé de deux lignes. Les notifications sont également censées être résumées, même si d’après mon expérience d’utilisation d’iOS 18.1 depuis septembre, cette fonctionnalité particulière n’est pas vraiment apparue.

Photos est probablement le plus grand bénéficiaire d’Apple Intelligence, car vous pouvez désormais utiliser la recherche en langage naturel pour rechercher des photos et des vidéos dans votre bibliothèque. (Cette fonctionnalité semble également fonctionner dans une certaine mesure sur les téléphones exécutant la version bêta d’iOS 18.1 qui ne prennent pas nécessairement en charge Apple Intelligence comme mon iPhone 12.) À l’aide d’invites textuelles, vous pouvez créer un diaporama Memory Movie de photos et de vidéos de votre bibliothèque, et un outil de nettoyage imite la fonction Magic Eraser de Google en vous permettant de supprimer les objets indésirables des photos d’un simple toucher.

Siri bénéficie également des premiers changements dans ce qui constitue une refonte complète dans le cadre d’Apple Intelligence. L’écran entier clignote désormais lorsque vous invoquez Siri, et vous pouvez interrompre l’assistant ou même vous corriger à mi-demande. Siri possède une compréhension plus approfondie des produits Apple, ce qui en fait une bonne ressource de dépannage. Il existe également une fonctionnalité de saisie vers Siri dans Apple Intelligence.

» » Même ces fonctionnalités Apple Intelligence ressemblent à des améliorations des fonctionnalités existantes réparties dans tout le système d’exploitation et ne changent pas fondamentalement la façon dont vous utilisez votre téléphone. « — Avi Greengart, Techsponential

Ce sont toutes des améliorations, certaines plus avancées que d’autres. Mais ils ne réinventent pas exactement ce que propose l’iPhone. « Même ces fonctionnalités d’Apple Intelligence ressemblent à des améliorations de fonctionnalités existantes réparties dans tout le système d’exploitation et ne changent pas fondamentalement la façon dont vous utilisez votre téléphone », a déclaré Greengart.

C’est certainement mon impression après avoir utilisé iOS 18.1. Certaines fonctionnalités sont extrêmement bien mises en œuvre, comme l’outil d’écriture qui peut transformer votre texte en une écriture plus formelle, idéal pour perfectionner les lettres de motivation. Mais d’autres outils semblent avoir besoin d’être affinés au fil du temps. Il y a certainement dans cette première explosion de fonctionnalités Apple Intelligence une raison suffisante pour mettre à niveau votre téléphone.

Ce que cela signifie pour l’iPhone 16

Mais ce n’est pas une critique de la gamme iPhone 16, qui offre de nombreuses incitations à la mise à niveau sans prendre en compte Apple Intelligence. Pour commencer, l’iPhone 16 bénéficie de sa part de fonctionnalités haut de gamme telles que le bouton de contrôle de la caméra et un nouveau chipset A18, ce qui ne semble plus être une réflexion après coup pour les modèles Pro. Tous les modèles d’iPhone 16 durent longtemps avec une charge, et les améliorations de l’appareil photo de l’iPhone 16 Pro et de l’iPhone 16 Pro Max maintiennent les combinés d’Apple au premier rang des meilleurs téléphones avec appareil photo.

Ainsi, dans ce contexte, Apple Intelligence ressemble plus à un complément intéressant à tous les changements qu’Apple a apportés à sa gamme d’iPhone qu’à l’unique moteur de mises à niveau.

Cette évaluation concorde avec les prévisions d’IDC concernant les ventes d’iPhone au cours du trimestre de vacances clôturant 2024. « Nous prévoyons une croissance assez saine pour Apple au quatrième trimestre, tirée par les entreprises de mise à niveau qui ont atteint la fin de leur cycle de vie typique de 3 à 4 ans, c’est-à-dire celles qui sont actuellement sur les anciens modèles d’iPhone comme 13, 12 ou plus anciens », a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche principale d’IDC.

« La croissance d’Apple Intelligence interviendra l’année prochaine, avec une croissance annuelle de près de 5 % prévue pour Apple en 2025 », a-t-elle ajouté. « Nous espérons que les consommateurs seront davantage sensibilisés à Apple Intelligence, que les cas d’utilisation augmenteront et qu’un support linguistique supplémentaire sera déployé d’ici là. »

Quelle est la prochaine étape pour Apple Intelligence

Avec l’arrivée d’iOS 18.1 sur les téléphones la semaine prochaine, l’attention se tourne inévitablement vers iOS 18.2, qui est déjà disponible en version bêta pour les développeurs. Attendez-vous à ce qu’une version bêta publique suive assez tôt.

iOS 18.2 apporte davantage de fonctionnalités Apple Intelligence, dont une exclusive à l’iPhone 16 : Visual Intelligence. Cette fonctionnalité de type Google Lens vous permet de pointer l’appareil photo de votre iPhone vers quelque chose pour extraire des informations. Les exemples cités par Apple lors de la prévisualisation de la fonctionnalité en septembre comprenaient l’identification des races de chiens et l’extraction d’informations sur l’événement à partir d’une affiche de concert.

D’autres ajouts iOS 18.2 incluent Image Playground, la tentative d’Apple d’utiliser l’IA générative pour créer des images. Cela inclut la fonctionnalité Genmoji tant attendue où vous pouvez créer des emoji personnalisés à l’aide d’invites textuelles. ChatGPT sera également intégré aux réponses Siri, alors qu’Apple continue de peaufiner son assistant numérique.

Ce seront de bons ajouts à l’expérience iPhone, et j’ai certainement hâte de les essayer. Mais comme les ajouts d’iOS 18.1 qui arrivent actuellement sur les téléphones, il est peu probable qu’ils provoquent le pic de l’iPhone 16 que certains espèrent.

Alors, qu’est-ce qui va se passer ? Greengart de Techsponential pense que le défi le plus immédiat d’Apple est de « montrer que même la version limitée d’Apple Intelligence fournie dans les logiciels d’aujourd’hui peut faire des choses utiles et intéressantes que vous ne pouviez pas faire auparavant. Je soupçonne que les résumés de messages et d’e-mails sont les changements les plus évidents ».

À plus long terme, « Apple doit capitaliser sur sa confidentialité et sa capacité multi-applications pour prendre des mesures en votre nom avant que ses concurrents dotés de modèles d’IA plus performants ne trouvent un moyen d’exploiter (et de monétiser) leur technologie et de réduire les avantages de l’écosystème d’Apple ». dit Greengart.

Popal d’IDC considère Siri comme la clé. « Pour moi, et je suppose que pour un plus grand nombre d’utilisateurs, le cas d’utilisation le plus excitant sera celui où Siri pourra fonctionner comme un assistant numérique « humain », capable d’effectuer plusieurs tâches à votre place et de converser avec l’utilisateur de manière plus « humaine ». « -de la même manière », a-t-elle déclaré. « C’est la direction sur laquelle je pense qu’Apple se concentrera au cours des années à venir pour motiver les consommateurs à effectuer une mise à niveau plus tôt. »