Apple Intelligence est maintenant disponible

Sur cette photo, le logo « Apple » est affiché sur l’écran d’un téléphone portable devant un … [+] Écran d’ordinateur affichant le logo Apple Intelligence. (Photo de Hakan Nural/Anadolu via Getty Images) Anadolu via Getty Images

Voici cinq événements technologiques qui se sont produits cette semaine et comment ils affectent votre entreprise. Vous les avez manqués ?

1 – Apple Intelligence est désormais disponible

Apple a introduit les premières fonctionnalités Apple Intelligence pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac via une mise à jour logicielle gratuite, désormais disponible avec iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1. Selon la société, Apple Intelligence est un système d’intelligence personnelle qui exploite les capacités du silicium Apple pour comprendre et générer du langage et des images, effectuer des tâches dans les applications et utiliser le contexte personnel pour rationaliser les activités quotidiennes, tout en établissant de nouvelles normes en matière de confidentialité dans l’IA. . Cette version marque le début du premier ensemble de fonctionnalités, avec des mises à jour supplémentaires à venir dans les mois suivants. (Source: Pomme)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

Excellente nouvelle pour les utilisateurs Apple, mais ne soyez pas trop excité. Quelques les experts croient que l’IA d’Apple a jusqu’à deux ans de retard sur ses concurrents. Quoi qu’il en soit, je suis sûr que les fans fidèles et les utilisateurs professionnels bénéficieront considérablement des gains de productivité qu’offriront les fonctionnalités d’IA d’Apple. Et contrairement à certains produits publiés par d’autres sociétés technologiques, je parie que les leurs fonctionneront réellement !

2 – Novo dévoile une suite complète de solutions de crédit, de financement et de tenue de livres pour les solopreneurs et les propriétaires de petites entreprises.

Plateforme bancaire Novo a lancé une suite d’outils financiers adaptés aux solopreneurs et aux propriétaires de petites entreprises. Cela inclut la carte de crédit Novo Business pour la gestion des flux de trésorerie, Novo Bookkeeping pour le suivi des dépenses et Novo Invoice Flex pour accélérer le paiement des factures. (Source: Novo)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

Selon l’entreprise, ces produits visent à simplifier les tâches financières, à offrir de la flexibilité et à soutenir les entreprises en croissance. Ces nouveaux services complètent les options bancaires existantes de Novo pour les petites entreprises, comme les comptes chèques et les cartes de débit. Si vous êtes un entrepreneur solo ou propriétaire d’une petite entreprise, vous devriez faire affaire avec des entreprises qui fournissent des outils qui facilitent vos exigences de trésorerie et de tenue de livres comme celle-ci.

3 – Anthropic dévoile un assistant IA capable de naviguer sur les écrans d’ordinateur.

Anthropique Le dernier assistant d’IA – connu sous le nom d’« utilisation de l’ordinateur » – permet une interaction directe avec les écrans d’ordinateur, en effectuant des tâches telles que cliquer, taper et naviguer. Il permet des opérations en temps réel au-delà des intégrations d’applications traditionnelles. Lancé en version bêta la semaine dernière pour les développeurs, cet outil est destiné aux « interprétations directes sur écran ». Malgré ses capacités, des limites existent avec les mesures de sécurité pour restreindre certaines actions. De même, Google développe un agent d’IA appelé Project Jarvis, conçu pour automatiser les tâches Web quotidiennes à l’aide du navigateur Chrome. Jarvis peut effectuer des tâches telles que parcourir des sites Web, remplir des formulaires et effectuer des achats en fonction des instructions de l’utilisateur. (Sources : PYMNTES; Le bord)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

Comme toutes les versions d’IA, celle-ci n’en est qu’à ses débuts et n’aura pas beaucoup d’impact sur votre entreprise à court terme. Mais à plus long terme, imaginez ceci : vos clients peuvent demander à leur appareil de récupérer les informations de devis de votre site et l’appareil fera tous les clics à leur place. Ou vous dites à votre ordinateur de réserver un voyage d’affaires à Chicago sur Expedia et l’appareil effectue le clic pour vous. C’est la fin ultime pour ce type de technologie et cela aura un impact énorme sur la productivité de vos travailleurs.

4 – Cisco lance des agents IA pour compléter les représentants humains du service client.

Cisco a récemment présenté son Webex AI Agent, conçu pour améliorer le service client en traitant les demandes de manière autonome via le langage naturel. Prévu pour une sortie début 2025, l’agent vise à améliorer l’efficacité des interactions avec les clients, en réduisant les temps d’attente et en contournant les menus automatisés traditionnels. (Source: PYMNTES)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

Selon Cisco, l’agent est conçu avec flexibilité et permet aux entreprises de personnaliser les flux de travail et de s’adapter à l’évolution de la technologie de l’IA. Cisco envisage que la plupart des appels initiaux des clients seront finalement gérés par des agents IA qui fourniront des interactions personnalisées et dynamiques. À l’heure actuelle, les grandes entreprises utilisent déjà des agents comme celui-ci pour augmenter la productivité de leurs équipes de service client et accomplir davantage de travail avec le personnel existant. En fin de compte, cette technologie se répercutera sur les petites organisations, des entreprises comme Cisco proposant des agents plus abordables et plus faciles à configurer que les entreprises utiliseront pour automatiser bon nombre de leurs flux de travail internes.

5 – NotebookLM de Google est l’un des cas d’utilisation les plus puissants de l’IA.

Google CarnetLM est un puissant outil d’IA qui aide les utilisateurs à obtenir des informations à partir de leurs notes, documents et enregistrements. Les fonctionnalités incluent des résumés audio personnalisés, une prise en charge étendue des fichiers, des collaborations en équipe et des questions améliorées avec accès au meilleur modèle de Gemini. NotebookLM est un service gratuit qui analyse le contenu et, à titre d’exemple, peut aider les utilisateurs à affiner les citations pour en assurer l’exactitude. L’entreprise a également créé NotebookLM Entreprise offert aux entreprises, universités et autres organisations. (Source: Entreprise rapide)

Pourquoi c’est important pour votre entreprise :

Il y a presque un an, j’ai écrit que NotebookLM n’était pas encore prêt à démarrer. À l’époque, ses fonctionnalités étaient décevantes. Mais comme toutes les applications d’IA, leur première version ne représente qu’une ombre de leur puissance à long terme. Et maintenant, NotebookLM atteint son potentiel. J’avoue que je n’ai pas revu cette application depuis. Mais – compte tenu de ce que je lis – je vais le faire bientôt et je promets de faire un retour !