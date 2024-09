Apple Intelligence est désormais disponible en version bêta publique

Apple vient de publier les versions bêta publiques d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, et elles incluent les prochaines fonctionnalités d’Apple Intelligence telles que les outils de réécriture de texte, le nouveau design lumineux de Siri, un outil « Nettoyer » pour supprimer des objets de vos photos, et bien plus encore.