Apple Intelligence est désormais disponible en version bêta publique. Voici ce qu’elle propose et comment l’activer.

Apple Intelligence a franchi une nouvelle étape importante vers la disponibilité grand public jeudi avec le lancement des versions bêta publiques d’iOS 18.1, d’iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1.

À partir de jeudi, ceux qui sont inscrits au programme bêta public d’Apple pourront découvrir la plateforme alimentée par l’IA générative dont l’entreprise parle depuis juin.

Pour le moment, Apple Intelligence n’est disponible qu’en anglais américain. La fonctionnalité est également indisponible pour une durée indéterminée dans l’UE et en République populaire de Chine, en raison d’obstacles réglementaires. Les utilisateurs des États-Unis peuvent accéder à cette fonctionnalité avec l’iPhone 15 Pro, l’iPhone 15 Pro Max et n’importe quel membre de la gamme iPhone 16 récemment dévoilée.

TechCrunch a testé la version bêta d’iOS 18.1 destinée aux développeurs dans le cadre de notre test de l’iPhone 16 Pro Max. Elle propose une poignée de fonctionnalités remarquables, notamment des outils d’écriture inter-systèmes, Clean Up for Photos et la plus grande refonte de Siri depuis son lancement.

Writing Tools tire parti des fonctionnalités d’IA génératrices familières à tous ceux qui ont joué avec ChatGPT et ses semblables. En plus de la relecture et du résumé, le système réécrit le texte dans une variété de styles, notamment professionnels, concis et conviviaux. Dans Mail, les utilisateurs bénéficient d’une fonction de réponse intelligente, de hiérarchisation des messages et de résumés.

Siri a subi un lifting important, à commencer par la façon dont l’assistant intelligent est présenté à l’écran. L’icône colorée de Siri en bas de l’écran a disparu, remplacée par des bordures éclairées qui ne masquent pas le texte. Siri peut également mieux comprendre lorsque vous trébuchez sur vos mots, et dans les cas où vous ne pouvez pas parler à l’assistant, vous pouvez taper à la place.

La dernière fonctionnalité majeure de Siri qui sortira jeudi est la connaissance du produit, grâce à laquelle les utilisateurs peuvent demander à l’assistant comment effectuer différentes tâches sur l’appareil, de l’enregistrement d’écran à la réinitialisation d’un AirTag. Des fonctionnalités telles que le contexte conversationnel et d’application et l’intelligence visuelle sont toujours en cours de développement.

Du côté des photos, l’ajout le plus intéressant est Clean Up, la réponse d’Apple à Google Magic Eraser. Après avoir entouré un objet avec votre doigt, l’outil se met au travail pour le supprimer en générant un arrière-plan par-dessus. La recherche a été améliorée dans l’application pour prendre en charge des requêtes en langage plus naturel, et les utilisateurs peuvent désormais générer des souvenirs via une invite de texte.

Les utilisateurs doivent activer manuellement la fonctionnalité en accédant à Réglages > Apple Intelligence et Siri > Rejoindre la liste d’attente d’Apple Intelligence. Pour rejoindre les programmes bêta publics, il suffit de se rendre sur beta.apple.com.

Des fonctionnalités supplémentaires d’Apple Intelligence devraient être déployées plus tard cette année.