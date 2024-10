Apple Intelligence : ce qu’il faut savoir sur les résumés et les réponses intelligentes

Les résumés et les options de réponse intelligente ne sont pas les fonctionnalités les plus flashy d’Apple Intelligence, mais ce sont des fonctionnalités qu’Apple introduit dans iOS 18.1 qui ont le potentiel d’être utiles pour l’utilisation quotidienne de l’appareil par la plupart des gens.

Résumés

Les résumés sont disponibles sur tout le système d’exploitation et peuvent être utilisés de différentes manières pour les applications, les notifications, les e-mails, etc.

Courrier et messages

Dans votre boîte de réception de l’application Mail, vous verrez un résumé IA du contenu principal du message électronique, afin que vous puissiez savoir en un coup d’œil s’il est important. Vous n’obtenez pas beaucoup d’informations, mais c’est suffisant pour donner un contexte lorsque le titre ne dévoile pas le sujet d’un e-mail. Lorsque vous accédez à un e-mail, vous pouvez utiliser l’option « Résumer » en haut pour obtenir un aperçu.



Vous verrez des résumés des messages entrants sur l’écran de verrouillage afin que vous puissiez décider s’il est important de répondre. C’est particulièrement utile pour les messages longs, car il permet d’en extraire les éléments les plus importants. Vous pouvez également consulter les résumés des messages non lus directement dans l’application Messages.



Vous pouvez désactiver les résumés des messages en accédant à Paramètres > Applications > Messages et en désactivant Résumer les messages. Désactivez les résumés Mail de la même manière, mais dans la section Mail.

Notifications

Pour presque toutes vos notifications, Apple Intelligence peut les regrouper et vous donner un bref résumé d’une phrase de leur contenu. En appuyant, vous agrandissez la pile pour que vous puissiez tout voir individuellement.



Les résumés de notifications fonctionnent pour les applications intégrées telles que Messages, ainsi que pour vos applications tierces. Apple Intelligence essaie de sélectionner ce qui est le plus pertinent. Pour les applications de messagerie ou de courrier électronique, il donnera un bref résumé d’un ou deux messages, tandis que des agrégats tels que les notifications de mouvement de la caméra sont regroupés afin que vous puissiez voir en un coup d’œil quelles zones ont fait l’objet d’activations de mouvement.

Les résumés de notifications sont automatiques lorsque Apple Intelligence est activé, mais si vous souhaitez les désactiver, vous pouvez le faire en ouvrant l’application Paramètres, en accédant à Notifications et en désactivant Résumer les aperçus. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité entièrement ou par application.

Safari

Safari prend en charge une nouvelle fonctionnalité Apple Intelligence Summary qui vous permet d’obtenir un aperçu des pages Web ou des articles. Si vous voyez une étincelle violette sur la barre d’URL, vous pouvez appuyer dessus pour afficher un résumé.



Les résumés font techniquement partie du mode Lecteur, mais vous n’avez pas toujours besoin d’entrer en mode Lecteur pour en afficher un. Les résumés s’affichent automatiquement pour les articles plus longs, mais si vous n’en voyez pas, appuyez sur Mode Lecteur, puis appuyez sur le bouton Résumer.

Vous pouvez également sélectionner n’importe quel texte n’importe où dans Safari, puis appuyer sur Outils d’écriture et choisir Résumé pour obtenir un résumé de votre texte en surbrillance. Cette fonctionnalité de synthèse fait partie des outils d’écriture.

Les résumés ont tendance à contenir tout au plus un paragraphe, vous n’aurez donc pas toujours une image complète du contenu d’un article. Il s’agit plutôt d’un aperçu pour vous faire savoir si cela vaut la peine d’être lu.

Remarques

Dans l’application Notes, vous pouvez sélectionner du texte et choisir l’option Récapitulatif des outils d’écriture, tout comme dans Safari, mais il existe également des résumés créés pour les transcriptions d’appels téléphoniques enregistrées et les transcriptions d’enregistrements de mémos vocaux capturés avec l’application Notes.



Dans une note avec un enregistrement, appuyez dessus et vous verrez une option « Résumé » en haut que vous pouvez choisir pour obtenir un résumé d’une transcription. Notez que l’enregistrement des appels téléphoniques, les mémos vocaux dans les notes et les transcriptions de ces enregistrements sont accessibles à tous. Seule la fonctionnalité de résumé est une fonctionnalité Apple Intelligence.

Autres applications

Dans toutes les applications, vous pouvez sélectionner n’importe quel texte et utiliser les outils d’écriture pour générer un résumé de ce texte, comme vous le pouvez dans Safari et Notes.

Réponses intelligentes

Les réponses intelligentes sont une fonctionnalité de Mail et Messages, et vous les verrez dans la barre de suggestions au-dessus du clavier.



Les réponses intelligentes peuvent être utiles lorsque vous répondez à un message contenant une question claire, telle que « Voulez-vous aller au cinéma ce soir ? » ou « Avez-vous vu [insert popular TV show here] la nuit dernière? »



C’est moins utile pour la plupart des autres réponses. Les réponses intelligentes ne semblent pas apprendre du ton ou de la voix d’un individu, et la plupart du temps, les suggestions ne semblent pas toujours provenir d’un humain. Il a tendance à utiliser beaucoup de réponses « haha ​​» et de points d’exclamation, et lorsqu’il ne suggère pas haha ​​comme réponse, il reformule souvent ce que l’autre personne a dit, ce qui n’est généralement pas la façon dont les gens réagissent aux messages.

Dans quelle mesure ces fonctionnalités sont-elles utiles ?

Les réponses intelligentes et d’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence sont actuellement en version bêta et seront également publiées en version bêta. Les résumés peuvent être améliorés en termes de rigueur, mais l’option est déjà utile, notamment lors de l’affichage des notifications sur l’écran de verrouillage ou du défilement de vos e-mails.

Les résumés de contenu plus long pourraient être plus détaillés, et pour le moment, vous n’obtiendrez qu’un aperçu de haut niveau.

Les réponses intelligentes sont d’une utilité discutable à l’heure actuelle, et j’espère que cela s’améliorera beaucoup lorsque les fonctionnalités Siri de contexte personnel seront publiées l’année prochaine. À l’heure actuelle, les réponses intelligentes peuvent presque être plus gênantes, mais nous en sommes aux tout premiers jours d’Apple Intelligence.

Exigences d’Apple Intelligence

Pour utiliser les fonctionnalités de résumé et de réponse intelligente d’Apple Intelligence, vous avez besoin d’un appareil compatible avec Apple Intelligence. Cela inclut l’iPhone 15 Pro, l’‌iPhone 15‌ Pro Max, n’importe quel modèle d’iPhone 16, n’importe quel iPad doté d’une puce de la série M et n’importe quel Mac doté d’une puce de la série M.

Les fonctionnalités Apple Intelligence ne fonctionnent sur aucun autre appareil en raison de la puissance de traitement et de la mémoire requises.

Apple Intelligence est actuellement dans les versions bêta d’iOS 18.1, d’iPadOS 18.1 et de macOS Sequoia 15.1. Les versions bêta sont disponibles pour les développeurs et les bêta-testeurs publics, et les mises à jour devraient être publiées le lundi 28 octobre.