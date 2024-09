9 septembre 2024

MISE À JOUR

Apple Intelligence arrive sur iPhone, iPad et Mac à partir du mois prochain

Des outils d’écriture utiles, des résumés de courrier et de notifications, un Siri plus naturel et plus flexible, l’outil de nettoyage dans Photos et de nombreuses autres fonctionnalités d’Apple Intelligence sont déployés aux États-Unis, avec une prise en charge supplémentaire en anglais plus tard cette année

Aujourd’hui, Apple a annoncé qu’Apple Intelligence, le système d’intelligence personnelle qui combine la puissance des modèles génératifs avec le contexte personnel pour fournir des informations incroyablement utiles et pertinentes, sera déployé à partir du mois prochain avec iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, avec d’autres fonctionnalités lancées dans les mois à venir. En outre, Apple a présenté la nouvelle gamme d’iPhone 16, conçue dès le départ pour Apple Intelligence et dotée des puces A18 et A18 Pro plus rapides et plus efficaces, ce qui en fait les modèles d’iPhone les plus avancés et les plus performants à ce jour.

Apple Intelligence est d’abord lancé en anglais américain et s’étendra rapidement pour inclure l’anglais localisé en Australie, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni en décembre, avec une prise en charge de langues supplémentaires – telles que le chinois, le français, le japonais et l’espagnol – à venir l’année prochaine.

Premiers pas avec Apple Intelligence

Apple Intelligence est profondément intégré à iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, exploitant la puissance de la puce Apple pour comprendre et créer du langage et des images, agir sur plusieurs applications et s’appuyer sur le contexte personnel pour simplifier et accélérer les tâches quotidiennes, tout en protégeant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs. De nombreux modèles qui alimentent Apple Intelligence fonctionnent entièrement sur l’appareil, et Private Cloud Compute offre la possibilité de faire évoluer et de faire évoluer la capacité de calcul entre le traitement sur l’appareil et des modèles plus volumineux basés sur des serveurs Apple Silicon dédiés. La première série de fonctionnalités d’Apple Intelligence sera disponible le mois prochain, offrant des expériences agréables, intuitives, faciles à utiliser et spécialement conçues pour aider les utilisateurs à faire ce qui compte le plus pour eux.

Avec les outils d’écriture, les utilisateurs peuvent affiner leurs mots en réécrivant, en relisant et en résumant le texte presque partout où ils écrivent, y compris Mail, Notes, Pages et les applications tierces.

Dans Photos, la fonctionnalité Souvenirs permet désormais aux utilisateurs de créer les films qu’ils souhaitent voir en saisissant simplement une description. De plus, le langage naturel peut être utilisé pour rechercher des photos spécifiques, et la recherche dans les vidéos devient plus puissante avec la possibilité de trouver des moments spécifiques dans les clips. Le nouvel outil Nettoyage peut identifier et supprimer les objets gênants en arrière-plan d’une photo, sans modifier accidentellement le sujet.

Dans les applications Notes et Téléphone, les utilisateurs peuvent enregistrer, transcrire et résumer des fichiers audio. Lorsqu’un enregistrement est lancé pendant un appel dans l’application Téléphone, les participants sont automatiquement avertis et, une fois l’appel terminé, Apple Intelligence génère également un résumé pour aider à se souvenir des points clés.

Apple Intelligence aide les utilisateurs à hiérarchiser leurs priorités et à rester dans l’instant présent grâce à des notifications résumées dans les apps, à la réduction des interruptions (un nouveau Focus qui affiche uniquement les notifications qui peuvent nécessiter une attention immédiate) ainsi qu’à la fonctionnalité Messages prioritaires dans Mail, qui comprend le contenu des e-mails et affiche les messages urgents. Dans la boîte de réception d’un utilisateur, les résumés transmettent les informations les plus importantes de chaque e-mail au lieu de simplement prévisualiser les premières lignes. La fonction Réponse intelligente dans Mail fournit aux utilisateurs des suggestions pour une réponse rapide et identifie les questions dans un e-mail pour s’assurer que toutes les réponses sont apportées.

Siri devient plus naturel, plus flexible et plus profondément intégré à l’expérience système. Il présente un tout nouveau design avec une élégante lumière éclatante qui entoure le bord de l’écran lorsqu’il est actif sur iPhone, iPad ou CarPlay. Sur Mac, un utilisateur peut placer Siri n’importe où sur son bureau pour y accéder facilement pendant qu’il travaille. Les utilisateurs peuvent saisir du texte à Siri à tout moment sur iPhone, iPad et Mac, et peuvent basculer de manière fluide entre le texte et la voix lorsqu’ils utilisent Siri pour accélérer les tâches quotidiennes. Grâce à des capacités de compréhension du langage plus riches, Siri peut suivre les utilisateurs lorsqu’ils trébuchent sur leurs mots et peut maintenir le contexte d’une demande à l’autre. De plus, grâce à la connaissance approfondie des produits de Siri, il peut désormais répondre à des milliers de questions sur les fonctionnalités et les paramètres des appareils Apple. Les utilisateurs peuvent tout apprendre, de la façon d’effectuer un enregistrement d’écran à la façon de partager facilement un mot de passe Wi-Fi.

De nombreuses autres fonctionnalités à venir

D’autres fonctionnalités d’Apple Intelligence seront déployées plus tard cette année et dans les mois qui suivront. Image Playground permettra aux utilisateurs de créer des images ludiques en quelques instants. Image Wand rendra les notes plus attrayantes visuellement en transformant des croquis grossiers en images agréables. Lorsqu’un utilisateur encercle un espace vide, Image Wand créera une image en utilisant le contexte de la zone environnante. Les emojis atteindront un tout autre niveau avec la possibilité de créer des Genmoji originaux en saisissant simplement une description ou en sélectionnant une photo d’un ami ou d’un membre de la famille. Siri sera encore plus performant, avec la possibilité de s’appuyer sur le contexte personnel d’un utilisateur pour lui fournir des informations adaptées à lui. Il gagnera également en visibilité à l’écran et effectuera des centaines de nouvelles actions dans et entre les applications Apple et tierces. De plus, les utilisateurs ont la possibilité d’accéder aux vastes connaissances mondiales de ChatGPT à partir de plusieurs expériences dans iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, ce qui permet aux utilisateurs d’accéder à son expertise – ainsi qu’à ses capacités de compréhension d’images et de documents – sans avoir à passer d’un outil à l’autre.

Une avancée extraordinaire pour la protection de la vie privée dans l’IA

Apple Intelligence est conçu pour protéger la confidentialité des utilisateurs à chaque étape. L’une des pierres angulaires d’Apple Intelligence est le traitement sur l’appareil, et de nombreux modèles qui le sous-tendent fonctionnent entièrement sur l’appareil. Pour exécuter des requêtes plus complexes qui nécessitent davantage de puissance de traitement, Private Cloud Compute étend la confidentialité et la sécurité des appareils Apple dans le cloud pour débloquer encore plus d’intelligence. Private Cloud Compute marque une avancée fondamentale dans l’intelligence basée sur le serveur. Lors de l’utilisation de Private Cloud Compute, les données des utilisateurs ne sont jamais stockées ou partagées avec Apple ; elles sont utilisées uniquement pour répondre à leur demande. Des experts indépendants peuvent inspecter le code qui s’exécute sur les serveurs Apple Silicon pour vérifier en permanence cette promesse de confidentialité et le font déjà.

De plus, pour les utilisateurs qui choisissent d’accéder à ChatGPT via Siri ou Writing Tools, des protections de confidentialité sont intégrées : leurs adresses IP sont masquées et OpenAI ne stocke pas les demandes. Les utilisateurs peuvent accéder à ChatGPT gratuitement sans créer de compte, et les politiques d’utilisation des données de ChatGPT s’appliquent à ceux qui choisissent de connecter leur compte.

Disponibilité

Apple Intelligence sera disponible sous forme de mise à jour logicielle gratuite. Le premier ensemble de fonctionnalités d’Apple Intelligence sera disponible en version bêta le mois prochain dans le cadre d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1, et d’autres fonctionnalités seront déployées dans les mois à venir. Elle sera disponible sur iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, ainsi que sur iPad et Mac avec M1 et versions ultérieures, avec la langue de l’appareil et de Siri définie sur l’anglais américain. D’autres langues et plateformes seront disponibles au cours de l’année prochaine.

