Apple indique que le 9 décembre est la date limite pour commander des AirTags gravés à livrer avant Noël

Alors que les vacances approchent à grands pas, Apple informe les acheteurs des dernières dates auxquelles ils doivent passer leurs commandes pour être livrés à temps pour Noël, le fabricant d’iPhone notant que les AirTags gravés doivent être commandés au plus tard le 9 décembre et les AirTags réguliers non personnalisés. au plus tard le 14 décembre.

Les dates limites de livraison de Noël d’Apple varient d’un pays à l’autre, bien qu’en général, il est conseillé aux acheteurs de passer leurs commandes le plus tôt possible pour éviter les problèmes d’expédition ou les ruptures de stock potentielles alors qu’Apple approche de sa période la plus chargée de l’année.

Apple n’a pas partagé de date limite pour les accessoires AirTag, tels que les porte-clés et les boucles, mais ces accessoires sont généralement largement disponibles en magasin et en ligne, ainsi que chez une poignée de détaillants tiers.

À l’approche de Noël, Apple pourrait mettre à jour les délais sur cette page dans les semaines à venir. Voici les derniers avis d’expédition.

Comme chaque année à temps pour les vacances, Apple a étendu sa politique de retour pour les achats effectués via l’Apple Store en lignepermettant aux acheteurs de retourner les articles reçus entre le 4 novembre 2022 et le 25 décembre 2022 jusqu’au 8 janvier 2023.

Apple a récemment publié son guide annuel des cadeaux de Noëlrecommandant des produits tels que l’iPhone, l’Apple Watch, l’iPad, les AirPods, le HomePod et bien d’autres comme cadeaux pour les proches en cette saison des fêtes.