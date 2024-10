Apple inclut des fonctionnalités surprises pour le MacBook Pro d’entrée de gamme

Les nouveaux modèles de MacBook Pro pour 2024 viennent d’être dévoilés. Ils incluent des modèles équipés des processeurs M4 Pro et M4 Max les plus récents. Mais Apple a fait quelque chose qui n’avait pas été prévu : il a renforcé les capacités du MacBook Pro d’entrée de gamme équipé d’un processeur M4, sans gonfler le prix.

Apple MacBook Pro M4 dans des tailles d'écran de 14 et 16 pouces

Pour de nombreux utilisateurs, le nouveau processeur M4, plus rapide, suffira. Mais jusqu’à présent, choisir la puce d’entrée de gamme impliquait de faire certains compromis. Voici où les choses ont changé.

MacBook Pro M4 : noir sidéral ou argent

Tout d’abord, il y a la couleur. Jusqu’à présent, si vous vouliez la finition sensuelle Space Black sur le MacBook Pro, et cela a vraiment l’air formidable, vous deviez passer, comme on dit, aux processeurs les plus avancés. Cette année, Space Black est disponible en option sur chaque MacBook Pro.

Avant, si vous disposiez de la puce la plus rapide, deux autres fonctionnalités étaient également mises à niveau : la RAM minimale et la connectivité. Ces deux éléments font désormais partie du MacBook Pro le plus abordable.

MacBook Pro M4 : mémoire supplémentaire

L’augmentation de la RAM est moins surprenante puisque le nouveau Mac mini, qui vient d’être annoncé, a vu une augmentation de la RAM minimale à 16 Go dans tous les domaines.

MacBook Pro M4 : mieux connecté

Mais la mise à niveau de la connectivité est intéressante. Alors qu’auparavant il y avait deux prises USB-C sur le bord gauche du MacBook Pro d’entrée de gamme, il y en a désormais une également sur le bord droit, correspondant au nombre de prises sur les modèles Pro les plus chers.

Comme tous ceux qui ont découvert que leur câble ne s’étire pas complètement jusqu’au bord gauche dans certaines situations le savent, c’est très pratique.

Apple a encore des avantages supplémentaires pour vous si vous choisissez les puces M4 Pro ou M4 Max plus rapides : ces ordinateurs portables sont équipés de prises Thunderbolt 5, alors qu’il s’agit de Thunderbolt 4 en entrée de gamme.

Il existe également la possibilité de choisir une option d’affichage de nano-texture. Ce n’est pas bon marché (sur l’iMac, c’est 180 $ de plus, par exemple) mais c’est disponible sur tous les MacBook Pro. Sur l’iMac, c’est uniquement pour ceux qui disposent du processeur le plus cher.

Le nouveau MacBook Pro dispose d’une caméra frontale améliorée, d’un capteur Center Stage de 12 MP, et cela a également été inclus sur chaque MacBook Pro.

Un thème se dessine ici : les iPhone 16 et iPhone 16 Plus de cette année étaient beaucoup plus proches des 16 Pro et 16 Pro Max que ce n’était le cas les années précédentes.

En apportant des fonctionnalités clés à chaque modèle de MacBook Pro M4, Apple améliore la valeur de ses produits, tout en conservant des fonctionnalités extra haut de gamme pour ceux qui souhaitent dépenser plus. Le prix commence, comme pour les modèles de l’année dernière, à 1 599 $.

