Apple Inc va contester la dernière répression de l’UE contre la domination des grandes technologies

L’appel d’Apple est encore à l’état de projet et pourrait changer avant la date limite du 16 novembre pour déposer des recours auprès du Tribunal général de l’UE, ont déclaré les personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’affaire est privée. Apple et la Commission européenne n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Cette décision pourrait ouvrir la voie à une nouvelle impasse juridique entre la plus grande entreprise technologique mondiale et l’UE. Apple affronte les avocats de l’UE dans un litige concernant des impôts impayés en Irlande. Apple fait également l’objet d’enquêtes antitrust distinctes de l’UE sur sa technologie tap-and-pay et sur son traitement réservé à ses concurrents en matière de streaming musical tels que Spotify Technology SA.

Les nouvelles règles DMA du bloc imposent un régime rigide aux plus grandes entreprises numériques et renforcent les pouvoirs existants de la Commission européenne en tant qu’autorité antitrust de la région.

La recherche Google d’Alphabet Inc., Safari d’Apple, la place de marché d’Amazon.com Inc., TikTok de Bytedance Ltd. et Facebook de Meta Platforms Inc. font partie d’une liste de 22 services Big Tech qui entrent dans le champ d’application du Loi sur les marchés numériques de l’UE.