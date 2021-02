Plusieurs services d’Apple ont connu une panne hier, notamment la sauvegarde iCloud, le lecteur iCloud, les notes iCloud, les mises à jour du stockage iCloud et les photos. Apple a noté la panne avec les services mentionnés sur sa page État du système. Le problème de mercredi s’est même étendu au stockage iCloud, au calendrier, au courrier, au trousseau et aux signets. Apple a annoncé plus tard dans la journée que tous les problèmes avaient été résolus et que les services d’Apple étaient de nouveau opérationnels.

Le problème a été signalé pour la première fois mercredi vers 10 h 13 (heure de Paris) (23 h 43 IST). Apple a déclaré que les utilisateurs pourraient ne pas pouvoir utiliser ces services pendant la panne, de sorte que des fonctionnalités telles que la sauvegarde iCloud et le stockage de photos iCloud peuvent ne pas fonctionner. D’autres services Apple tels que l’App Store, Apple Music et iTunes Store ont également connu des pannes «lentes ou indisponibles» plus tôt mercredi, mais ont été rapidement corrigés par le géant basé à Cupertino. Au moment de la rédaction de cet article, tous les services de la page État du système d’Apple affichaient une icône verte, ce qui signifie qu’ils sont tous opérationnels actuellement.

Le problème n’a pas été signalé comme universel ou particulièrement répandu. Un rapport paru dans The Verge a déclaré que la synchronisation iCloud continuait de fonctionner normalement pour plusieurs employés de la rédaction.

Dans un autre événement, des problèmes avec la carte Apple ont été signalés plus tôt, le mardi 2 février. Cela a laissé certains utilisateurs dans l’incapacité d’activer la carte Apple physique que la société fournit lorsque les terminaux de paiement et les caisses enregistreuses n’acceptent pas les transactions NFC via un iPhone ou Apple Watch. Ce problème, cependant, a duré environ une heure, selon Apple.